«В чистом виде антироссийские ресурсы»: Гаспарян прокомментировал поправки в закон о СМИ-иноагентах

Москва, 5 декабря. Девять средств массовой информации, признанные Министерством юстиции ФР иноагентами, являются в чистом виде антироссийскими ресурсами, которые не скрывают своего негативного отношения к России, считает главный редактор русской службой радиокомпании «Голос России» Армен Гаспарян.

«Это в чистом виде антироссийские ресурсы, которые ставят своей целью разделения страны по территориальному признаку, которые не скрывают негативного отношения к государственности России и ее народу. Ресурсы, которые проповедует самый оголтелый шовинизм», — сообщил Гаспарян изданию «ПолитЭксперт».

Он также добавил, что СМИ, официально признанные сегодня иностранными агентами, относятся к одной структуре американского конгресса – Совету управляющих по вопросам вещания (BBG) – и являются по факту одной системой, несмотря на разные названия.

«Если подобная публика работала бы на Соединенные Штаты. Они бы орали на весь мир, что мы куда-то вторгаемся», — отметил Гаспарян, подчеркнув, что считает меру Минюста «абсолютно правильной».

Напомним, во вторник Министерство юстиции РФ внесло поправки в закон об иноагентах, официально признав таковыми «Голос Америки», «Радио Свобода», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее Время», «Сибирь. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии» и «Крым. Реалии».

Закон о СМИ-иноагентах был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце ноября. Такой шаг стал зеркальным ответом на политику США в отношении российских СМИ.