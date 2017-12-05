Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинская журналистка об аресте Саакашвили: Он готовил покушение на членов семьи Порошенко
Политика
«В чистом виде антироссийские ресурсы»: Гаспарян прокомментировал поправки в закон о СМИ-иноагентах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «В чистом виде антироссийские ресурсы»: Гаспарян прокомментировал поправки в закон о СМИ-иноагентах

    12:26  5 Декабря 2017
    218

    «В чистом виде антироссийские ресурсы»: Гаспарян прокомментировал поправки в закон о СМИ-иноагентах

    Москва, 5 декабря. Девять средств массовой информации, признанные Министерством юстиции ФР иноагентами, являются в чистом виде антироссийскими ресурсами, которые не скрывают своего негативного отношения к России, считает главный редактор русской службой радиокомпании «Голос России» Армен Гаспарян.

    «Это в чистом виде антироссийские ресурсы, которые ставят своей целью разделения страны по территориальному признаку, которые не скрывают негативного отношения к государственности России и ее народу. Ресурсы, которые проповедует самый оголтелый шовинизм», — сообщил Гаспарян изданию «ПолитЭксперт».

    Он также добавил, что СМИ, официально признанные сегодня иностранными агентами, относятся к одной структуре американского конгресса – Совету управляющих по вопросам вещания (BBG) – и являются по факту одной системой, несмотря на разные названия.

    «В чистом виде антироссийские ресурсы»: Гаспарян прокомментировал поправки в закон о СМИ-иноагентах

    «Если подобная публика работала бы на Соединенные Штаты. Они бы орали на весь мир, что мы куда-то вторгаемся», — отметил Гаспарян, подчеркнув, что считает меру Минюста «абсолютно правильной».

    Напомним, во вторник Министерство юстиции РФ внесло поправки в закон об иноагентах, официально признав таковыми «Голос Америки», «Радио Свобода», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее Время», «Сибирь. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии» и «Крым. Реалии».

    Закон о СМИ-иноагентах был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце ноября. Такой шаг стал зеркальным ответом на политику США в отношении российских СМИ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #гаспарян #сми-иноагенты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть