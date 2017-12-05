РЖД построят скоростную дорогу в Китай через Кемеровскую область

Кемерово, 5 декабря. Компания РЖД разработала проект скоростной магистрали из Европы в Китай, которая пройдет через территорию Кузбасса.

Как сообщает информационный сайт VSE42.Ru, в соответствии с одним из вариантов проекта, скоростная магистраль, которая соединит Европу и Китай, будет проходить через Кемеровскую область. Железнодорожная дорога пройдет от Новосибирска по территории Кузбасса через Прокопьевск, Новокузнецк, Мыски, Междуреченск и через южную Хакасию до Иркутска, а оттуда на территорию китайской Внутренней Монголии через Читу.

Вице-президент РЖД Александр Мишарин отметил, что скорость поездов в Китай будет достигать 360 километров в час. Строительство новой магистрали планируется завершить к 2030 году.