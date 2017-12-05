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Украина
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Экономика
РЖД построят скоростную дорогу в Китай через Кемеровскую область
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    РЖД построят скоростную дорогу в Китай через Кемеровскую область

    12:26  5 Декабря 2017
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    РЖД построят скоростную дорогу в Китай через Кемеровскую область

    Кемерово, 5 декабря. Компания РЖД разработала проект скоростной магистрали из Европы в Китай, которая пройдет через территорию Кузбасса.

    Как сообщает информационный сайт VSE42.Ru, в соответствии с одним из вариантов проекта, скоростная магистраль, которая соединит Европу и Китай, будет проходить через Кемеровскую область. Железнодорожная дорога пройдет от Новосибирска по территории Кузбасса через Прокопьевск, Новокузнецк, Мыски, Междуреченск и через южную Хакасию до Иркутска, а оттуда на территорию китайской Внутренней Монголии через Читу.

    Вице-президент РЖД Александр Мишарин отметил, что скорость поездов в Китай будет достигать 360 километров в час. Строительство новой магистрали планируется завершить к 2030 году.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #кемерово #ржд
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