Кремль не стал комментировать возможные решения МОК по российской сборной

Москва, 5 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут комментировать возможное решение Международного олимпийского комитета по участию России в ОИ-2018 до получения официальной информации.

При этом он подчеркнул, что Москва сохраняет все контакты с МОК, чтобы регулировать возникающие проблемы.

Ранее Песков прокомментировал идею бойкота Олимпийским играм до решения МОК по российской сборной, заявив, что в Кремле этот вопрос не обсуждался.

«Вы знаете, что мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались и коллегией WADA, и в отношении наших спортсменов», — подчеркнул он.

Кроме того, Песков напомнил, что Москва выступает против бездоказательного ущемления прав спортсменов РФ, но в то же время сохраняет свою приверженность идеалам олимпизма.