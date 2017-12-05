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Украина
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Спорт
Кремль не стал комментировать возможные решения МОК по российской сборной
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    Кремль не стал комментировать возможные решения МОК по российской сборной

    13:24  5 Декабря 2017
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    Кремль не стал комментировать возможные решения МОК по российской сборной

    Москва, 5 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут комментировать возможное решение Международного олимпийского комитета по участию России в ОИ-2018 до получения официальной информации. 

    При этом он подчеркнул, что  Москва сохраняет все контакты с МОК, чтобы регулировать возникающие проблемы.

    Ранее Песков прокомментировал идею бойкота Олимпийским играм до решения МОК по российской сборной, заявив, что в Кремле этот вопрос не обсуждался.

    «Вы знаете, что мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались и коллегией WADA, и в отношении наших спортсменов», — подчеркнул он.

    Кроме того, Песков напомнил, что Москва выступает против бездоказательного ущемления прав спортсменов РФ, но в то же время сохраняет свою приверженность идеалам олимпизма. 

    Автор: Алексей Громов
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