Песков: Путин примет доклад главы РФПИ и встретится с губернатором Подмосковья

Москва, 5 декабря. Сегодня президент Путин выслушает доклад главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который доложит президенту предварительные итоги работы за год. Об этом сообщил в ходе пресс-брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По предварительным итогам года президенту доложит Дмитриев, наш Фонд прямых инвестиций», — объявил Песков для журналистов.

Как отметил пресс-секретарь Кремля, в графике президента также значится встреча с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Российский фонд прямых инвестиций был создан в 2011 году для развития наиболее динамичных секторов экономики. С 2016 года фонд стал суверенным фондом РФ и играет важную роль в привлечении инвестиций в экономику РФ. Его зарезервированный капитал составляет более 10 млрд долларов. Фонд сотрудничает с такими крупнейшими компаниями, как «Алроса», «Вертолеты России» и «Запсибнефтехим».