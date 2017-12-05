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Политика
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Экономика
Песков: Путин примет доклад главы РФПИ и встретится с губернатором Подмосковья
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    Песков: Путин примет доклад главы РФПИ и встретится с губернатором Подмосковья

    12:39  5 Декабря 2017
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    Песков: Путин примет доклад главы РФПИ и встретится с губернатором Подмосковья

    Москва, 5 декабря. Сегодня президент Путин выслушает доклад главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который доложит президенту предварительные итоги работы за год. Об этом сообщил в ходе пресс-брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «По предварительным итогам года президенту доложит Дмитриев, наш Фонд прямых инвестиций», — объявил Песков для журналистов.

    Как отметил пресс-секретарь Кремля, в графике президента также значится встреча с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

    Песков: Путин примет доклад главы РФПИ и встретится с губернатором Подмосковья

    Российский фонд прямых инвестиций был создан в 2011 году для развития наиболее динамичных секторов экономики. С 2016 года фонд стал суверенным фондом РФ и играет важную роль в привлечении инвестиций в экономику РФ. Его зарезервированный капитал составляет более 10 млрд долларов. Фонд сотрудничает с такими крупнейшими компаниями, как «Алроса», «Вертолеты России» и «Запсибнефтехим».

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #песков #воробьев #дмитриев
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