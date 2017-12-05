Кремль сообщит дату и место встречи Суркова и Волкера после согласования — Песков

Москва, 5 декабря. В Кремле сообщат место и дату встречи специального представителя государственного департамента Соединенных Штатов по Украине Курта Волкера и помощника главы российского государства Владислава Суркова после того, как они будут согласованы. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Когда все будет согласовано, мы все сообщим», — уточнил Песков, отвечая на вопрос относительно места и даты встречи Волкера и Суркова.

Напомним, в минувший понедельник американский посол в Москве Джон Хантсман заявил, что очередная встреча Волкера и Суркова должна состояться на следующей неделе.

Предыдущая встреча Суркова и Волкера прошла в столице Сербии 13 ноября. Как отметил Хантсман, Украина является «ключевым пунктом для возобновления нормальных взаимоотношений» между Москвой и Вашингтоном.