Тарантино и Абрамс снимут продолжение «Стартрека»

Лос-Анджелес, 5 декабря. Голливудский режиссер Квентин Тарантино выразил желание снять фильм по вселенной «Звездного пути». В данный момент он обсуждает этот момент с продюсером франшизы Джей Джей Абрамсом.

Производством картины будет заниматься киностудия Paramount.

По информации The Hollywood Reporter, режиссером нового «Звездного пути» станет сам Тарантино. Он уже неоднократно признавался в любви этой киновселенной. Тарантино был большим поклонником одноименного сериала, выходящего в 60-х годах.

Напомним, что Джей Джей Абрамс взялся за перезагрузку киновселенной в начале нулевых. Он стал постановщиком первых двух фильмов «Звездный путь» и «Стартрек: Возмездие», после чего уступил место Джастину Лину, который снял заключительную часть трилогии «Стартрек: Бесконечность».

Главные роли в «звездной» франшизе исполнили актеры Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана, Бенедикт Камбербэтч, Антон Ельчин, Саймон Пегг, Карл Урбан.