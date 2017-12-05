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Россия
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Общество
Тарантино и Абрамс снимут продолжение «Стартрека»
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    Тарантино и Абрамс снимут продолжение «Стартрека»

    12:24  5 Декабря 2017
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    Тарантино и Абрамс снимут продолжение «Стартрека»

    Лос-Анджелес, 5 декабря. Голливудский режиссер Квентин Тарантино выразил желание снять фильм по вселенной «Звездного пути». В данный момент он обсуждает этот момент с продюсером франшизы Джей Джей Абрамсом.

    Производством картины будет заниматься киностудия Paramount.

    По информации The Hollywood Reporter, режиссером нового «Звездного пути» станет сам Тарантино. Он уже неоднократно признавался в любви этой киновселенной. Тарантино был большим поклонником одноименного сериала, выходящего в 60-х годах.

    Напомним, что Джей Джей Абрамс взялся за перезагрузку киновселенной в начале нулевых. Он стал постановщиком первых двух фильмов «Звездный путь» и «Стартрек: Возмездие», после чего уступил место Джастину Лину, который снял заключительную часть трилогии «Стартрек: Бесконечность».

    Главные роли в «звездной» франшизе исполнили актеры Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана, Бенедикт Камбербэтч, Антон Ельчин, Саймон Пегг, Карл Урбан.

    Автор: Дима Оленин
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    #таратино #звездный путь
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