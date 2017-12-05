МВД Украины заподозрило Саакашвили в связи с Януковичем

Киев, 5 декабря. Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили мог быть задержан по подозрению в содействии организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Шкиряк прокомментировал задержание Саакашвили.

«Я думаю, украинцы должны быть достойной нацией, достойным народом, чтобы понимать, что их пытаются обмануть, что ими путаются манипулировать, что их пытаются использовать исключительно для реванша антигосударственных сил», — констатировал представитель украинского МВД.

В эфире украинского ТВ он подчеркнул, что бывшего президента Грузии Саакашвили задержали в рамках уголовного дела, открытого по статье «Содействие участникам преступной организации».

«Я не исключаю, что это может быть не последняя статья, которую ему могут инкриминировать, — заметил Шкиряк. — Это в конце концов вопрос Генпрокуратуры».

«Сам Саакашвили для меня лично — это пустое место и пшик, фейк, который был к сожалению раздут и на Украине. Вы знаете отношение к нему и грузинского народа. К сожалению, перед нашими глазами была завеса, у меня, кстати, тоже, и я это признаю. Мне лично безразлична его судьба», — добавил советник министра.

Он отметил, что расследование дела должно происходить в рамках украинских законов и конституции.

«Если есть статья, если есть доказательства, если есть содействие деятельности преступной организации… Я так понимаю, речь идет о преступной организации Януковича – Курченко».

По словам Шкиряка, эта организация якобы готовила на Украине «государственные заговоры» с целью смены власти. Он подчеркнул, что если вина Саакашвили будет доказана, то «он должен отвечать по всей строгости закона».

«По моему глубокому убеждению, он бы уже давно должен был выехать в Грузию и в реформрованном грузинском суде доказывать свою невиновсть. Но Саакашвили — трус. Вот сегодня Мишка на крыше кричал, что спрыгнет, но не спрыгнул. Думаю, если бы спрыгнул, рейтинг бы хоть немного вырос».

Напомним, Янукович покинул президентских пост в 2014 году, когда на Украине был совершен государственный переворот, который привел к власти действующее руководство страны.