Песков о Саакашвили: в Кремле не реагируют на слова «людей, которые сидят на крыше»



Москва, 5 декабря. В Кремле не комментируют слова грузино-украинского политика Михаила Саакашвили, в президентской администрации не привыкли реагировать на слова «людей, которые сидят на крыше». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Бывший губернатора Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее забрался на крышу дома, опасаясь обысков в своей квартире. Об этом сообщил соратник грузино-украинского политика Давид Сакварелидзе. Отмечалось, что Саакашвили обвинил российские спецслужбы к подготовке его «похищения».

«В очередной раз Киев удивляет, в очередной раз удивляет Саакашвили. От поедания галстука до залезания на крышу он проделал определенный путь в политике, путь был тернистый», — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что ситуация у Саакашвили сложилась сложная. На обвинения со стороны экс-чиновника, он ответил, что в президентской администрации «не привыкли реагировать на заявления людей, которые сидят на крыше». Ранее сообщалось, что СБУ задержала Саакашвили по подозрению в причастности к свержению действующей власти.