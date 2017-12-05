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Песков о Саакашвили: в Кремле не реагируют на слова «людей, которые сидят на крыше»
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    Песков о Саакашвили: в Кремле не реагируют на слова «людей, которые сидят на крыше»

    15:16  5 Декабря 2017
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    Песков о Саакашвили: в Кремле не реагируют на слова «людей, которые сидят на крыше»
    Москва, 5 декабря. В Кремле не комментируют слова грузино-украинского политика Михаила Саакашвили, в президентской администрации не привыкли реагировать на слова «людей, которые сидят на крыше». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

    Бывший губернатора Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее забрался на крышу дома, опасаясь обысков в своей квартире. Об этом сообщил соратник грузино-украинского политика Давид Сакварелидзе. Отмечалось, что Саакашвили обвинил российские спецслужбы к подготовке его «похищения». 

    «В очередной раз Киев удивляет, в очередной раз удивляет Саакашвили. От поедания галстука до залезания на крышу он проделал определенный путь в политике, путь был тернистый», — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

    Песков добавил, что ситуация у Саакашвили сложилась сложная. На обвинения со стороны экс-чиновника, он ответил, что в президентской администрации «не привыкли реагировать на заявления людей, которые сидят на крыше». Ранее сообщалось, что СБУ задержала Саакашвили по подозрению в причастности к свержению действующей власти. 

    Песков о Саакашвили: в Кремле не реагируют на слова «людей, которые сидят на крыше»

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #песков #саакашвили
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