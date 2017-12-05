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Сирия: Эрдоган пообещал разобраться с теми, кто связан с курдскими формированиями
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    Сирия: Эрдоган пообещал разобраться с теми, кто связан с курдскими формированиями

    12:19  5 Декабря 2017  /обновлено: 13:02  05 Декабря 2017
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    Сирия: Эрдоган пообещал разобраться с теми, кто связан с курдскими формированиями

    Анкара, 5 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что организации, связанные с военизированными группировками курдов в Сирии, будут в скором времени уничтожены. Об этом информирует Reuters.

    Турецкий лидер также отметил, что Анкара разозлена поддержкой, которую США оказывают курдам YPG.

    Напомним, Турция считает, что курды YPG связаны с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. Турецкая сторона неоднократно ратовала за оттеснение группировок, связанных с Рабочей партией, как можно дальше от своей южной границы.  

    Отметим, ранее стало известно, что Вашингтон закончит поставки вооружения сирийским курдам, так как операция коалиции на территории САР больше не носит наступательный характер.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #сирия #турция #эрдоган
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