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Украина
Украинская журналистка об аресте Саакашвили: Он готовил покушение на членов семьи Порошенко
#Соцсети
Сегодня в Сети: приключения Саакашвили на крыше, «No Russia — no Games»
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    Сегодня в Сети: приключения Саакашвили на крыше, «No Russia — no Games»

    12:42  5 Декабря 2017
    7484

    Сегодня в Сети: приключения Саакашвили на крыше, ширится движение "No Russia — no Games"

    Сегодня в Интернете, 5 декабря. Саакашвили задержали на крыше его дома в Киеве за попытку госпереворота. МОК готовит решение относительно участия РФ в Олимпиаде, в Сети выступают за бойкот. «Свобода и «Голос Америки» внесены в реестр иностранных агентов.

    Саакашвили на крыше

    Украинские полицейские задержали экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на крыше дома в Киеве. Саакашвили обвиняют в подготовке государственного переворота. В ходе задержания опальный политик грозил спрыгнуть вниз с крыши восьмиэтажного дома. Ранее стало известно, что в съемной киевской квартире Саакашвили прошел обыск. Приключения Саакашвили на крыше стали хитом соцсетей.

     

    «Идет обыск в киевской квартире Саакашвили, — в шутку написал популярный блогер с ником Нефритовый. — Что, предположительно, могут найти? Кокаин; героин; шифровки из Кремля; шифровки из Белого дома; порножурналы; коллекцию хлыстов; горсть тбилисской земли; переносной ракетно-зенитный комплекс; вышиванку Тимошенко».

    Такая Олимпиада нам не нужна

    Вечером во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) огласит решение относительно участия России в зимней Олимпиаде-2018, которая состоится в южнокорейском Пхенчхане. По данным СМИ решение якобы уже принято — до Игр допустят российских спортсменов, не замешанных в допинговых скандалах, но только под нейтральным флагом. Гимн РФ также будет под запретом. И если политики стараются пока не делать резких заявлений, то общественность все больше поддерживает идею, выраженную в лозунге, придуманном питерским школьником: No Russia — no Games («Без России нет Олимпиады»). В акции в соцсетях уже приняли участие многие звезды спорта и шоу-бизнеса.

     

     

    Друзья! Давайте поддержим флешмоб #NORUSSIANOGAMES будущего чемпиона и просто отважного парня из Санкт-Петербурга - Ромы Старкова, который разместил видео мамы отстраненного лыжника Макса Вылегжанина на свой странице вконтакте. Наша сборная – наша гордость! #NORUSSIANOGAMES! #нетроссиинетолимпиады! Рома Старков, вместе мы сможем все. #НетРоссииНетИгр #СпортВнеПолитики #ЗащитимСпорт #НевиновныеЛюдиНедолжныБытьНаказаны

    A post shared by Алексей Немов (@alexey_nemov) on

    «Такая Олимпиада нам не нужна!» — пишет блогер с ником Муха Хиллари‏.

    «Обращение к спортсменам» публикует блогер с ником Трифон-3ph ne‏.

    «Мы понимаем, что главная цель вашей жизни — Олимпиада. Каждый спортсмен — это лицо страны. Нейтральный флаг Олимпиады — это белый флаг, флаг капитуляции. Отсутствие флага, гимна и любых надписей — «Россия» — это предательство интересов страны. Решать вам».

    «Это была лучшая Олимпиада Сочи-2014! Завидуйте! Вы (МОК и т.д.) лжете! Зависть — это путь к провалу! А Россия — все равно лучшая! Вам Россию не сломить!» — пишет блогер В.А.Куклин‏.

    «До выборов президента России осталось 102 дня, — напоминает журналист Марина Саакян. — Будьте готовы к увеличению ложных новостей, разжигающих ненависть статей, откровенных вбросов: Крым, Олимпиада, Донбасс».

    А что касается Олимпиады, то Саакян напоминает:

    View the medal standings #Sochi2014 Winter Olympic Games. Just Reminder! Russia is being punished for Right to pursue an independent policy and a Victory over terrorism in Syria.

    («Просто напоминание! Россию наказывают за право проводить независимую политику и победу над терроризмом в Сирии»).

    Западные СМИ — иноагенты

    «Голос Америки», «Радио Свобода», «Настоящее Время», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии»: Минюст включил девять СМИ в список иностранных агентов, пишет в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

    «Кто там еще хочет покуситься на нашу "Раша Тудей"? Ответ будет оперативным и оооооочень болезненным!» — шутит блогер Нефритовый.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #саакашвили #мок #олимпиада-2018 #иноагенты
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