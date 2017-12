Сегодня в Сети: приключения Саакашвили на крыше, «No Russia — no Games»

Сегодня в Интернете, 5 декабря. Саакашвили задержали на крыше его дома в Киеве за попытку госпереворота. МОК готовит решение относительно участия РФ в Олимпиаде, в Сети выступают за бойкот. «Свобода и «Голос Америки» внесены в реестр иностранных агентов.

Украинские полицейские задержали экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на крыше дома в Киеве. Саакашвили обвиняют в подготовке государственного переворота. В ходе задержания опальный политик грозил спрыгнуть вниз с крыши восьмиэтажного дома. Ранее стало известно, что в съемной киевской квартире Саакашвили прошел обыск. Приключения Саакашвили на крыше стали хитом соцсетей.

Вечером во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) огласит решение относительно участия России в зимней Олимпиаде-2018, которая состоится в южнокорейском Пхенчхане. По данным СМИ решение якобы уже принято — до Игр допустят российских спортсменов, не замешанных в допинговых скандалах, но только под нейтральным флагом. Гимн РФ также будет под запретом. И если политики стараются пока не делать резких заявлений, то общественность все больше поддерживает идею, выраженную в лозунге, придуманном питерским школьником: No Russia — no Games («Без России нет Олимпиады»). В акции в соцсетях уже приняли участие многие звезды спорта и шоу-бизнеса.

«Обращение к спортсменам» публикует блогер с ником Трифон-3ph ne™‏.

А что касается Олимпиады, то Саакян напоминает:

View the medal standings #Sochi2014 Winter Olympic Games. Just Reminder! Russia is being punished for Right to pursue an independent policy and a Victory over terrorism in Syria.

(«Просто напоминание! Россию наказывают за право проводить независимую политику и победу над терроризмом в Сирии»).