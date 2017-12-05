Сегодня в Сети: приключения Саакашвили на крыше, «No Russia — no Games»

Сегодня в Интернете, 5 декабря. Саакашвили задержали на крыше его дома в Киеве за попытку госпереворота. МОК готовит решение относительно участия РФ в Олимпиаде, в Сети выступают за бойкот. «Свобода и «Голос Америки» внесены в реестр иностранных агентов.

Саакашвили на крыше

Украинские полицейские задержали экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на крыше дома в Киеве. Саакашвили обвиняют в подготовке государственного переворота. В ходе задержания опальный политик грозил спрыгнуть вниз с крыши восьмиэтажного дома. Ранее стало известно, что в съемной киевской квартире Саакашвили прошел обыск. Приключения Саакашвили на крыше стали хитом соцсетей.

АРЕСТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Саакашвили арестовали на крыше дома в центре Киева, где он арендовал квартиру pic.twitter.com/gBTIr26YHo — ЮРИЙ ХВАТОВ (@ykhvatov1) December 5, 2017

Михаил Саакашвили на крыше дома. pic.twitter.com/9qGmWfQalg — Дядя Саша (@ddya_sasha) December 5, 2017

«Идет обыск в киевской квартире Саакашвили, — в шутку написал популярный блогер с ником Нефритовый. — Что, предположительно, могут найти? Кокаин; героин; шифровки из Кремля; шифровки из Белого дома; порножурналы; коллекцию хлыстов; горсть тбилисской земли; переносной ракетно-зенитный комплекс; вышиванку Тимошенко».

Идет обыск в киевской квартире Саакашвили.



Что предположительно могут найти?

- кокаин;

- героин;

- шифровки из Кремля;

- шифровки из Белого дома;

- порножурналы;

- коллекцию дилдо и хлыстов;

- горсть тбилисской земли;

- переносной ракетно-зенитный комплекс;

- вышиванку Тимошенко — ★Нефритовый???????? (@zapvv) December 5, 2017

Такая Олимпиада нам не нужна

Вечером во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) огласит решение относительно участия России в зимней Олимпиаде-2018, которая состоится в южнокорейском Пхенчхане. По данным СМИ решение якобы уже принято — до Игр допустят российских спортсменов, не замешанных в допинговых скандалах, но только под нейтральным флагом. Гимн РФ также будет под запретом. И если политики стараются пока не делать резких заявлений, то общественность все больше поддерживает идею, выраженную в лозунге, придуманном питерским школьником: No Russia — no Games («Без России нет Олимпиады»). В акции в соцсетях уже приняли участие многие звезды спорта и шоу-бизнеса.

«Такая Олимпиада нам не нужна!» — пишет блогер с ником Муха Хиллари‏.

Такая Олимпиада нам не нужна! pic.twitter.com/hQlS2oLEEw — Муха Хиллари (@MuhaHillary) December 3, 2017

«Обращение к спортсменам» публикует блогер с ником Трифон-3ph ne™‏.

«Мы понимаем, что главная цель вашей жизни — Олимпиада. Каждый спортсмен — это лицо страны. Нейтральный флаг Олимпиады — это белый флаг, флаг капитуляции. Отсутствие флага, гимна и любых надписей — «Россия» — это предательство интересов страны. Решать вам».

Обращение к спортсменам.

Мы понимаем, что главная цель вашей жизни - Олимпиада.

Каждый спортсмен - это лицо страны.

Нейтральный флаг Олимпиады - это белый флаг, флаг капитуляции.

Отсутствие флага, гимна и любых надписей #Россия это предательство интересов страны.

Решать вам. pic.twitter.com/TCMTMx1Sly — Трифон-3ph♦ne™ (@ClownIT) December 3, 2017

«Это была лучшая Олимпиада Сочи-2014! Завидуйте! Вы (МОК и т.д.) лжете! Зависть — это путь к провалу! А Россия — все равно лучшая! Вам Россию не сломить!» — пишет блогер В.А.Куклин‏.

Это была лучшая Олимпиада Сочи 2014! Завидуйте! Вы потому (МОК и т.д) лжете! Зависть это путь к провалу! А Россия все равно ЛУЧШАЯ!!!ВАМ РОССИЮ НЕ СЛОМИТЬ!!! pic.twitter.com/j6f2SsE8aK — В.А. Куклин (@stills2007) December 4, 2017

«До выборов президента России осталось 102 дня, — напоминает журналист Марина Саакян. — Будьте готовы к увеличению ложных новостей, разжигающих ненависть статей, откровенных вбросов: Крым, Олимпиада, Донбасс».

До выборов Президента России осталось 102 дня.



Будьте готовы к увеличению ложных новостей, разжигающих ненависть статей, откровенных вбросов:

Крым, Олимпиада, Донбасс.....

На сегодняшний день реалии таковы, что ВСЁ нужно перепроверять, даже у тех СМИ, которым ранее вы доверяли. — Марина Саакян ???????? (@marina_saniram) December 5, 2017

А что касается Олимпиады, то Саакян напоминает:

View the medal standings #Sochi2014 Winter Olympic Games. Just Reminder! Russia is being punished for Right to pursue an independent policy and a Victory over terrorism in Syria. («Просто напоминание! Россию наказывают за право проводить независимую политику и победу над терроризмом в Сирии»).

#noRussianoGames



View the medal standings #Sochi2014 Winter Olympic Games.

Just Reminder ! Russia is being punished for Right to pursue an independent policy and a Victory over terrorism in Syria. #nodoping#PyeongChang2018 #WADA #IOC pic.twitter.com/0h0x8cVM6j — Марина Саакян ???????? (@marina_saniram) November 30, 2017

Западные СМИ — иноагенты

«Голос Америки», «Радио Свобода», «Настоящее Время», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии»: Минюст включил девять СМИ в список иностранных агентов, пишет в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

«Голос Америки», «Радио Свобода», «Настоящее Время», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии»: Минюст включил 9 СМИ в список иноагентов pic.twitter.com/JT7BspPgnx — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 5, 2017

⚡ "Голос Америки" и "Радио Свобода" объявлены в России иностранными агентами — DW (на русском) (@dw_russian) December 5, 2017

«Кто там еще хочет покуситься на нашу "Раша Тудей"? Ответ будет оперативным и оооооочень болезненным!» — шутит блогер Нефритовый.