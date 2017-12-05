Сегодня в Сети: приключения Саакашвили на крыше, «No Russia — no Games»
Сегодня в Интернете, 5 декабря. Саакашвили задержали на крыше его дома в Киеве за попытку госпереворота. МОК готовит решение относительно участия РФ в Олимпиаде, в Сети выступают за бойкот. «Свобода и «Голос Америки» внесены в реестр иностранных агентов.
Саакашвили на крыше
Украинские полицейские задержали экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на крыше дома в Киеве. Саакашвили обвиняют в подготовке государственного переворота. В ходе задержания опальный политик грозил спрыгнуть вниз с крыши восьмиэтажного дома. Ранее стало известно, что в съемной киевской квартире Саакашвили прошел обыск. Приключения Саакашвили на крыше стали хитом соцсетей.
АРЕСТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ— ЮРИЙ ХВАТОВ (@ykhvatov1) December 5, 2017
Саакашвили арестовали на крыше дома в центре Киева, где он арендовал квартиру pic.twitter.com/gBTIr26YHo
Приехал #Сакварелидзе. Подъезд где живёт #Саакашвили охраняет #Беркут. Наверху квартиру блокирует #СБУ - #Альфа. В квартире Саакашвили - #ГПУ. Саакашвили на связь не выходит. Стрим тут https://t.co/rJ6QHeXb47 pic.twitter.com/udj2lrnBFw— Ukraine Right Now (@UkraineRightNow) December 5, 2017
Михаил Саакашвили на крыше дома. pic.twitter.com/9qGmWfQalg— Дядя Саша (@ddya_sasha) December 5, 2017
«Идет обыск в киевской квартире Саакашвили, — в шутку написал популярный блогер с ником Нефритовый. — Что, предположительно, могут найти? Кокаин; героин; шифровки из Кремля; шифровки из Белого дома; порножурналы; коллекцию хлыстов; горсть тбилисской земли; переносной ракетно-зенитный комплекс; вышиванку Тимошенко».
Идет обыск в киевской квартире Саакашвили.— ★Нефритовый???????? (@zapvv) December 5, 2017
Что предположительно могут найти?
- кокаин;
- героин;
- шифровки из Кремля;
- шифровки из Белого дома;
- порножурналы;
- коллекцию дилдо и хлыстов;
- горсть тбилисской земли;
- переносной ракетно-зенитный комплекс;
- вышиванку Тимошенко
Такая Олимпиада нам не нужна
Вечером во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) огласит решение относительно участия России в зимней Олимпиаде-2018, которая состоится в южнокорейском Пхенчхане. По данным СМИ решение якобы уже принято — до Игр допустят российских спортсменов, не замешанных в допинговых скандалах, но только под нейтральным флагом. Гимн РФ также будет под запретом. И если политики стараются пока не делать резких заявлений, то общественность все больше поддерживает идею, выраженную в лозунге, придуманном питерским школьником: No Russia — no Games («Без России нет Олимпиады»). В акции в соцсетях уже приняли участие многие звезды спорта и шоу-бизнеса.
Бузова, Бородина и другие звезды шоу-бизнеса и спорта поддержали акцию #noRUSSIAnoGAMES https://t.co/zyE2r1GZJR pic.twitter.com/1rlaoAiqFW— РИА Новости (@rianru) December 5, 2017
Наших спортсменов продолжают отстранять от участия на Олимпийских Играх. Ребята, я с вами! Верю ,что правда сильнее сфабрикованной ,наглой лжи!!! Автор флешмоба #noRussianoGames Рома Старков из Санкт-Петербурга, спасибо за не безразличие! #noRussianoGames #НетРоссииНетИгр #СпортВнеПолитики #ПОМОГИТЕСПАСТИСПОРТ
Друзья! Давайте поддержим флешмоб #NORUSSIANOGAMES будущего чемпиона и просто отважного парня из Санкт-Петербурга - Ромы Старкова, который разместил видео мамы отстраненного лыжника Макса Вылегжанина на свой странице вконтакте. Наша сборная – наша гордость! #NORUSSIANOGAMES! #нетроссиинетолимпиады! Рома Старков, вместе мы сможем все. #НетРоссииНетИгр #СпортВнеПолитики #ЗащитимСпорт #НевиновныеЛюдиНедолжныБытьНаказаны
«Такая Олимпиада нам не нужна!» — пишет блогер с ником Муха Хиллари.
Такая Олимпиада нам не нужна! pic.twitter.com/hQlS2oLEEw— Муха Хиллари (@MuhaHillary) December 3, 2017
«Обращение к спортсменам» публикует блогер с ником Трифон-3ph ne™.
«Мы понимаем, что главная цель вашей жизни — Олимпиада. Каждый спортсмен — это лицо страны. Нейтральный флаг Олимпиады — это белый флаг, флаг капитуляции. Отсутствие флага, гимна и любых надписей — «Россия» — это предательство интересов страны. Решать вам».
Обращение к спортсменам.— Трифон-3ph♦ne™ (@ClownIT) December 3, 2017
Мы понимаем, что главная цель вашей жизни - Олимпиада.
Каждый спортсмен - это лицо страны.
Нейтральный флаг Олимпиады - это белый флаг, флаг капитуляции.
Отсутствие флага, гимна и любых надписей #Россия это предательство интересов страны.
Решать вам. pic.twitter.com/TCMTMx1Sly
«Это была лучшая Олимпиада Сочи-2014! Завидуйте! Вы (МОК и т.д.) лжете! Зависть — это путь к провалу! А Россия — все равно лучшая! Вам Россию не сломить!» — пишет блогер В.А.Куклин.
Это была лучшая Олимпиада Сочи 2014! Завидуйте! Вы потому (МОК и т.д) лжете! Зависть это путь к провалу! А Россия все равно ЛУЧШАЯ!!!ВАМ РОССИЮ НЕ СЛОМИТЬ!!! pic.twitter.com/j6f2SsE8aK— В.А. Куклин (@stills2007) December 4, 2017
«До выборов президента России осталось 102 дня, — напоминает журналист Марина Саакян. — Будьте готовы к увеличению ложных новостей, разжигающих ненависть статей, откровенных вбросов: Крым, Олимпиада, Донбасс».
До выборов Президента России осталось 102 дня.— Марина Саакян ???????? (@marina_saniram) December 5, 2017
Будьте готовы к увеличению ложных новостей, разжигающих ненависть статей, откровенных вбросов:
Крым, Олимпиада, Донбасс.....
На сегодняшний день реалии таковы, что ВСЁ нужно перепроверять, даже у тех СМИ, которым ранее вы доверяли.
А что касается Олимпиады, то Саакян напоминает:
View the medal standings #Sochi2014 Winter Olympic Games. Just Reminder! Russia is being punished for Right to pursue an independent policy and a Victory over terrorism in Syria.
(«Просто напоминание! Россию наказывают за право проводить независимую политику и победу над терроризмом в Сирии»).
#noRussianoGames— Марина Саакян ???????? (@marina_saniram) November 30, 2017
View the medal standings #Sochi2014 Winter Olympic Games.
Just Reminder ! Russia is being punished for Right to pursue an independent policy and a Victory over terrorism in Syria. #nodoping#PyeongChang2018 #WADA #IOC pic.twitter.com/0h0x8cVM6j
Западные СМИ — иноагенты
«Голос Америки», «Радио Свобода», «Настоящее Время», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии»: Минюст включил девять СМИ в список иностранных агентов, пишет в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов.
«Голос Америки», «Радио Свобода», «Настоящее Время», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии»: Минюст включил 9 СМИ в список иноагентов pic.twitter.com/JT7BspPgnx— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 5, 2017
⚡ "Голос Америки" и "Радио Свобода" объявлены в России иностранными агентами— DW (на русском) (@dw_russian) December 5, 2017
«Кто там еще хочет покуситься на нашу "Раша Тудей"? Ответ будет оперативным и оооооочень болезненным!» — шутит блогер Нефритовый.
Минюст включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода".— ★Нефритовый???????? (@zapvv) December 5, 2017
Кто там еще хочет покуситься на нашу "Раша Тудей"? Ответ будет оперативным и оооооочень болезненным!???? pic.twitter.com/hWImjazK4O