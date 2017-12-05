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Новороссия
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ на западе Донецка
Новороссия
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ на западе Донецка
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    Мирный житель ранен при обстреле ВСУ на западе Донецка

    12:05  5 Декабря 2017
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    Мирный житель ранен при обстреле ВСУ на западе Донецка

    Донецк, 5 декабря. Во вторник утром при обстреле украинскими силовиками поселка Трудовские на западе Донецка был ранен сотрудник коммунальной службы, сообщает руководитель представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

    По его словам, ВСУ открыли огонь по поселку в 10.10 утра. В результате обстрела произошло возгорание мусоровоза, который ехал по Амударьинской улице. Водитель машины пострадал, сообщает Донецкое агентство новостей. На место для тушения пожара выехал отряд МЧС ДНР, водитель был госпитализирован.

    Напомним, накануне сообщалось о 41 нарушении режима прекращения огня украинскими силовиками в ДНР.

    Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор жертвами конфликта, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе, для чего, в частности, были подписаны минские соглашения, ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня.

    Автор: Алексей Громов
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