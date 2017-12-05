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Политика
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Технологии
Volkswagen готовится выпустить на рынок новый Transporter Kasten AllCity
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    Volkswagen готовится выпустить на рынок новый Transporter Kasten AllCity

    12:45  5 Декабря 2017
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    Volkswagen готовится выпустить на рынок новый Transporter Kasten AllCity

    Берлин, 5 декабря. Немецкая компания Volkswagen готовится к запуску продаж нового автомобиля Transporter Kasten AllCity.

    Volkswagen в ближайшем будущем выпустит на рынок Transporter Kasten AllCity. Разрешенная масса автомобиля составляет 2,49 тонны. Эксперты обратили внимание, что это позволит новинке миновать действующие в Москве ограничения по передвижению грузового транспорта.

    Клиенты смогут выбрать любой из трех двигателей, двух видов коробки передач. Кроме того, Volkswagen представила два варианта базовой сборки и три вида крыш Transporter Kasten AllCity. В силу необходимости снизить массу транспортного средства, автомобиль предлагается только с приводом на передние колеса.

    Цены и дата начала продаж новых Volkswagen Transporter Kasten AllCity будут объявлены дополнительно, отметили в компании.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #volkswagen #автомобиль #новинка #transporter kasten allcity
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