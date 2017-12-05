Volkswagen готовится выпустить на рынок новый Transporter Kasten AllCity

Берлин, 5 декабря. Немецкая компания Volkswagen готовится к запуску продаж нового автомобиля Transporter Kasten AllCity.

Volkswagen в ближайшем будущем выпустит на рынок Transporter Kasten AllCity. Разрешенная масса автомобиля составляет 2,49 тонны. Эксперты обратили внимание, что это позволит новинке миновать действующие в Москве ограничения по передвижению грузового транспорта.

Клиенты смогут выбрать любой из трех двигателей, двух видов коробки передач. Кроме того, Volkswagen представила два варианта базовой сборки и три вида крыш Transporter Kasten AllCity. В силу необходимости снизить массу транспортного средства, автомобиль предлагается только с приводом на передние колеса.

Цены и дата начала продаж новых Volkswagen Transporter Kasten AllCity будут объявлены дополнительно, отметили в компании.