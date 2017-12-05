Украинский депутат: При СССР у нас было 52 миллиона жителей, сегодня 28 миллионов нет

Киев, 5 декабря. За годы независимости население Украины уменьшилось практически в два раза, заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий.

Украинский депутат подчеркнул, что в течение последних трех лет из Украины уехала половина тех, «кто умеет хотя бы читать».

Он напомнил, что на сегодняшний день из страны бежали 28 миллионов граждан.

«Сколько уехало за эти несколько лет после этой, как бы это не называли, переворота, кто-то называет революцией достоинства. За это время огромное количество профессионалов уехали... При СССР у нас в стране было 52 миллиона, сегодня у нас 28 миллионов нет. Люди уезжают из страны», — заявил депутат.

Он отметил, что из его родного города также массово уезжают люди, передает «ПолитНавигатор».

«В городе Мелитополе, где я живу, почти половина людей, которые умеют хотя бы читать, они все уезжают», — рассказал Балицкий.

Напомним, ранее стало известно, что более 100 тысяч граждан Украины подписали петицию об импичменте президента страны Петра Порошенко.