СБУ раскрыла причину задержания Саакашвили

Киев, 5 декабря. В СБУ сообщили, что бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили был задержан по подозрению в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности».

В пресс-службе украинского ведомства также подтвердили информацию о задержании политика. Сейчас готовится его допрос.

Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на адвоката Михаила Саакашвили, его клиент подозревается « в содействии свержению государственного режима».

Ранее стало известно, что в квартиру Саакашвили пришли с обыском представители СБУ и Генпрокуратуры Украины. После этого бывший президент Грузии забрался на крышу и начал угрожать правоохранителям.

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко готовит «сенсационное» заявление по делу об источниках финансирования акций протеста возле здания Верховной рады в Киеве. Об этом сообщил замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Березенко журналистам.