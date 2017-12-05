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Украина
СБУ раскрыла причину задержания Саакашвили
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    СБУ раскрыла причину задержания Саакашвили

    12:07  5 Декабря 2017
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    СБУ раскрыла причину задержания Саакашвили

    Киев, 5 декабря. В СБУ сообщили, что бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили был задержан по подозрению в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности».

    В пресс-службе украинского ведомства также подтвердили информацию о задержании политика. Сейчас готовится его допрос.

    Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на адвоката Михаила Саакашвили, его клиент подозревается « в содействии свержению государственного режима».

    Ранее стало известно, что в квартиру Саакашвили пришли с обыском представители СБУ и Генпрокуратуры Украины. После этого бывший президент Грузии забрался на крышу и начал угрожать правоохранителям.

    Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко готовит «сенсационное» заявление по делу об источниках финансирования акций протеста возле здания Верховной рады в Киеве. Об этом сообщил замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Березенко журналистам.

    Автор: Дима Оленин
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    #саакашвили #сбу
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