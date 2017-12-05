Москва, 5 декабря. Американское посольство массово затягивает выдачу виз экипажам «Аэрофлота» и российским спортсменам. Такая информация содержится в официальном сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел России.

«Дошло до массового затягивания выдачи виз для экипажей «Аэрофлота», выполняющих регулярные рейсы в США, что чревато их срывом и нарушает двустороннее соглашение о воздушном сообщении», — отмечается в сообщении.

В МИД добавили, что с серьезными проблемами также столкнулись российские спортсмены, опаздывающие на международные соревнования из-за препятствий, которые ставит американская сторона. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что сложившаяся ситуация сильно похожа на преднамеренную дискриминацию и идет вразрез с обязательствами американской стороны как хозяйки соревнований.

В сообщении министерства иностранных дел указывается, что российская сторона рассчитывает на то, что позиция Вашингтона, выражаемая в создании препятствий для посещения США россиянами, будет пересмотрена. В МИД РФ также напомнили, что еще в 2011 году Россия обращалась к США с предложением отказаться от использования виз для краткосрочных поездок. Ответ от американской стороны до сих пор не поступил.