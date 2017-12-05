Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ на западе Донецка
Политика
США препятствуют выдаче виз экипажам «Аэрофлота» и российским спортсменам — МИД РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США препятствуют выдаче виз экипажам «Аэрофлота» и российским спортсменам — МИД РФ

    12:06  5 Декабря 2017
    41

    США препятствуют выдаче виз экипажам «Аэрофлота» и российским спортсменам — МИД РФ

    Москва, 5 декабря. Американское посольство массово затягивает выдачу виз экипажам «Аэрофлота» и российским спортсменам. Такая информация содержится в официальном сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел России.

    «Дошло до массового затягивания выдачи виз для экипажей «Аэрофлота», выполняющих регулярные рейсы в США, что чревато их срывом и нарушает двустороннее соглашение о воздушном сообщении», — отмечается в сообщении. 

    В МИД добавили, что с серьезными проблемами также столкнулись российские спортсмены, опаздывающие на международные соревнования из-за препятствий, которые ставит американская сторона. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что сложившаяся ситуация сильно похожа на преднамеренную дискриминацию и идет вразрез с обязательствами американской стороны как хозяйки соревнований.

    В сообщении министерства иностранных дел указывается, что российская сторона рассчитывает на то, что позиция Вашингтона, выражаемая в создании препятствий для посещения США россиянами, будет пересмотрена. В МИД РФ также напомнили, что еще в 2011 году Россия обращалась к США с предложением отказаться от использования виз для краткосрочных поездок. Ответ от американской стороны до сих пор не поступил.      

     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #мид рф #визы #аэрофлот #спортсмены
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть