Ракка, 5 декабря. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) проехался по районам города Ракка и заснял безлюдные улицы, лежащие в руинах — результат тяжелейших боев, устроенных международной коалицией во главе с США.

Битва за Ракку стала одним из самых жестоких сражений войны в Сирии. Столицу одноименной провинции штурмовала коалиция во главе с США. Курдско-арабские соединения «Демократических сил Сирии» (SDF) действовали на земле при поддержке американского спецназа, а поддержку им оказывала авиация и артиллерия коалиции, нанося удары практически ежечасно. Плодом таких ударов стало «освобождение» города, которое привело к его полному разрушению.

Разрушенные многократными обстрелами и бомбардировками улицы таят множество опасностей: в завалах находится огромное количество мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые должным образом не были устранены. Однако коалиционные силы уже начали пускать в город возвращающихся жителей, что привело к жертвам от «эха войны». Подрываются, между тем, и сами бойцы «Демократических сил».

Примечательно, что коалиция оказывала поддержку при штурме города, однако не поделилась знаниями о саперных работах. В результате бойцы SDF разминируют город медленно и неэффективно. Примечательно, но сообщениям о том, что SDF будут обучать инженерным работам с минами появились только тогда, когда в городе со смертельным исходом подорвалось два европейских добровольца.