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Политика
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Политика
РФ готова расширить список СМИ-иноагентов, если США продолжат давление — Пушков
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    РФ готова расширить список СМИ-иноагентов, если США продолжат давление — Пушков

    12:20  5 Декабря 2017
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    РФ готова расширить список СМИ-иноагентов, если США продолжат давление — Пушков

    Москва, 5 декабря. Россия выступает против «гонки запретов», но готова расширить список СМИ-иноагентов, если США продолжат притеснять российские СМИ. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. 

    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вопрос о возможном включении в список СМИ-иноагентов другие медиа, если Вашингтон продолжит политику по давлению на отечественные средства массовой информации. Он подчеркнул, что поддерживает позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова  — России не нужна «гонка запретов». 

    «Пока, я думаю, Минюст ограничится этими девятью СМИ, однако если США предпримут новые шаги по оказанию давления на российские СМИ — а они неуклонно демонстрируют готовность ухудшать отношения с Россией — то Россия будет готова расширить список СМИ-иноагентов», — сказал  Пушков, его слова приводит РИА Новости

    Парламентарий отметил, что Москва следует принципу «зеркальности, но не симметричности». Пушков напомнил, что в России зарегистрированы свыше двух десятков американских СМИ. Ранее сообщалось, что министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов 9 СМИ.

    РФ готова расширить список СМИ-иноагентов, если США продолжат давление — Пушков

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #пушков #сми #иноагенты
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