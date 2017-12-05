РФ готова расширить список СМИ-иноагентов, если США продолжат давление — Пушков

Москва, 5 декабря. Россия выступает против «гонки запретов», но готова расширить список СМИ-иноагентов, если США продолжат притеснять российские СМИ. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вопрос о возможном включении в список СМИ-иноагентов другие медиа, если Вашингтон продолжит политику по давлению на отечественные средства массовой информации. Он подчеркнул, что поддерживает позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова — России не нужна «гонка запретов».

«Пока, я думаю, Минюст ограничится этими девятью СМИ, однако если США предпримут новые шаги по оказанию давления на российские СМИ — а они неуклонно демонстрируют готовность ухудшать отношения с Россией — то Россия будет готова расширить список СМИ-иноагентов», — сказал Пушков, его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что Москва следует принципу «зеркальности, но не симметричности». Пушков напомнил, что в России зарегистрированы свыше двух десятков американских СМИ. Ранее сообщалось, что министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов 9 СМИ.