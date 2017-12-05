Будущее Сирии в значительной мере определяется Россией — Габриэль

Берлин, 5 декабря. Послевоенное будущее Сирийской Арабской Республики в настоящее время определяется в России, заявил глава германского дипломатического ведомства Зигмар Габриэль. Такое заявление глава МИД Германии сделал в ходе Берлинского форума по внешней политике.

Как отметил Габриэль, другие страны не взяли на себя ответственность за судьбы сирийского народа, поэтому сейчас будущее Сирии оказалось в руках России.

«Военное вмешательство России в 2015 году постепенно усилило динамику в сирийском конфликте, она укрепила в военном плане Асада. Мы наблюдаем за Россией, которая в решающей мере определяет будущее Сирии, поскольку этого не сделали другие», — заявил Габриэль.

В своем выступлении на форуме Габриэль также призвал к изменению внешней политики Соединенных Штатов в отношении Германии и Европы. Как сообщает Suddeutsche Zeitung, Габриэль заявил, что в настоящее время значение США в качестве мирового лидера сокращается, и меняется отношение Вашингтона к своим партнерам в Европе.