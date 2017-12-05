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В Сирии надо запускать процесс стабилизации в рамках женевских договоренностей — Кисляк
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    В Сирии надо запускать процесс стабилизации в рамках женевских договоренностей — Кисляк

    11:54  5 Декабря 2017
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    В Сирии надо запускать процесс стабилизации в рамках женевских договоренностей — Кисляк

    Москва, 5 декабря. В Сирийской Арабской Республике необходимо запускать процесс, который в рамках женевских договоренностей стабилизировал бы ситуацию в регионе. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

    «Нужно запускать процесс, который затем в рамках женевский договоренностей и резолюции Совета Безопасности создал бы страну, которая была бы стабильна и, если хотите, вакцинирована от повторения того, что она пережила», — подчеркнул он. 

    В Сирии надо запускать процесс стабилизации в рамках женевских договоренностей — Кисляк

    Кроме того, он обозначил, что возрождение сирийской экономики является важной целью, передает «РИА Новости»

    Он также добавил, что от стабильности в Сирии будет зависеть безопасность в Российской Федерации и Иране.

    Кисляк подчеркнул, что «хребет международного терроризма» в Сирии на сегодняшний день «сломлен».

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #кисляк
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