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Политика
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Заместитель Шойгу встретился с послом Японии
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    Заместитель Шойгу встретился с послом Японии

    12:54  5 Декабря 2017
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    Заместитель Шойгу встретился с послом Японии

    Москва, 5 декабря. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Александр Фомин провел встречу с послом Японии Тоехисой Кодзуки.

    Заместитель главы военного ведомства России генерал-лейтенант Александр Фомин провел встречу с полномочным послом Японии в Российской Федерации Тоехсой Кодзуки в понедельник.

    Пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями о существующем положении в отношениях между Россией и Японией, а также перспективах развития дальнейшего сотрудничества. Акцент делался на реализацию договоренностей, которые ранее были достигнуты на высшем уровне.

    Заместитель Шойгу встретился с послом Японии

    Заместитель Шойгу встретился с послом Японии

    Автор: Алексей Громов
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    #япония #сергей шойгу #александр фомин #тоехиса кодзуки
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