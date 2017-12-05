Заместитель Шойгу встретился с послом Японии

Москва, 5 декабря. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Александр Фомин провел встречу с послом Японии Тоехисой Кодзуки.

Заместитель главы военного ведомства России генерал-лейтенант Александр Фомин провел встречу с полномочным послом Японии в Российской Федерации Тоехсой Кодзуки в понедельник.

Пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями о существующем положении в отношениях между Россией и Японией, а также перспективах развития дальнейшего сотрудничества. Акцент делался на реализацию договоренностей, которые ранее были достигнуты на высшем уровне.