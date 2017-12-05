«Саакашисты» vs спецназ: в Киеве начались столкновения у дома Саакашвили, есть раненые
Киев, 5 декабря. Сторонники задержанного политика Михаила Саакашвили устроили стычки с силовиками. Они окружили синий автобус, в который посадили политика, мешая его выезду.
Кроме того, собравшиеся заблокировали полицейскую машину и начали ее раскачивать. Кроме того, в толпе предлагают закидать правоохранителей брусчаткой.
О стычках сообщил и видеоблогер Анатолий Шарий. По его данным, около 10.21 полицейская машина была деблокирована и уехала, но Микроавтобус с Саакашвили по-прежнему окружен людьми.
Шарий также утверждает, что один из сторонников Саакашвили облил себя жидкостью, похожей на бензин.
По данным телеканала РЕН ТВ, в ходе столкновений несколько человек получили ранения.
Украинцы продолжают бурно обсуждать события на Костельной. «Саакашвили залез на крышу, кричит и угрожает прыгнуть………Смелее, Миша, смелее….», «Саакашвили бегает по крыше и шатает трубу», — шутят они, обсуждая поведение политика до задержания.
Саакашвили залез на крышу, кричит и угрожает прыгнуть.............Смелее, Миша, смелее...... pic.twitter.com/fqFEvqJQzd— Спутнов И. (@YLdMKoTCKaSBTjO) December 5, 2017
Саакашвили бегает по крыше и шатает трубу - СМИ— Я знаю как спасти Украину (@eto_tak) December 5, 2017
«Тот момент когда всю жизнь хотел быть воздушным гимнастом, а пришлось стать политиком», — заметил один из комментаторов. Еще одна участница обсуждения считает, что «Саакашвили просто трикстер какой-то: из его жизни романы писать, да фильмы снимать».
Арестован #Саакашвили. «Картина вторая, растовальная» ???? pic.twitter.com/ECPINvPFqn— Kot-Nikitka (@nikitkabanditka) December 5, 2017
Саакашвили просто трикстер какой-то: из его жизни романы писать, да фильмы снимать.... https://t.co/NWa0TqJatp— Ардова Анна (@Nigresa) December 5, 2017