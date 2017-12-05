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«Саакашисты» vs спецназ: в Киеве начались столкновения у дома Саакашвили, есть раненые
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    «Саакашисты» vs спецназ: в Киеве начались столкновения у дома Саакашвили, есть раненые

    11:48  5 Декабря 2017
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    «Саакашисты» vs спецназ: в Киеве начались столкновения у дома Саакашвили, есть раненые

    Киев, 5 декабря. Сторонники задержанного политика Михаила Саакашвили устроили стычки с силовиками. Они окружили синий автобус, в который посадили политика, мешая его выезду. 

    Кроме того, собравшиеся заблокировали полицейскую машину и начали ее раскачивать. Кроме того, в толпе предлагают закидать правоохранителей брусчаткой.

    О стычках сообщил и видеоблогер Анатолий Шарий. По его данным, около 10.21 полицейская машина была деблокирована и уехала, но Микроавтобус с Саакашвили по-прежнему окружен людьми.

    Шарий также утверждает, что один из сторонников Саакашвили облил себя жидкостью, похожей на бензин.

    По данным телеканала РЕН ТВ, в ходе столкновений несколько человек получили ранения.

    Украинцы продолжают бурно обсуждать события на Костельной. «Саакашвили залез на крышу, кричит и угрожает прыгнуть………Смелее, Миша, смелее….», «Саакашвили бегает по крыше и шатает трубу», — шутят они, обсуждая поведение политика до задержания. 

    «Тот момент когда всю жизнь хотел быть воздушным гимнастом, а пришлось стать политиком», — заметил один из комментаторов. Еще одна участница обсуждения считает, что «Саакашвили просто трикстер какой-то: из его жизни романы писать, да фильмы снимать».

     

    Автор: Алексей Громов
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