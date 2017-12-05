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Toyota планирует выпустить кроссовер дешевле C-HR к 2020 году
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    Toyota планирует выпустить кроссовер дешевле C-HR к 2020 году

    11:42  5 Декабря 2017
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    Toyota планирует выпустить кроссовер дешевле C-HR к 2020 году

    Москва, 5 декабря. Компания Toyota заявила о планах выпустить к 2020 году новый бюджетный кроссовер, который станет дешевле и компактнее C-HR.

    Генеральный директор официального представительства Toyota в США Джек Холлис рассказал на автосалоне в Лос-Анджелесе, что в компании рассматривается возможность создания бюджетного полноприводного аналога C-HR.

    Предполагается, что новый кроссовер будет сконструирован на базе платформы TNGA, которая уже используется в моделях C-HR, Camry и Prius. Исполнен бюджетник может быть в стиле FT-4X, FT-AC и TJ Cruiser. Однако в настоящее время концерн не принял окончательного решения, и разработка бюджетного кроссовера остается под вопросом.

    Toyota планирует выпустить кроссовер дешевле C-HR к 2020 году

    Напомним, ранее стало известно, что Toyota отзывает более девяти тысяч пикапов Hilux в России из-за некачественных подушек безопасности.

    Автор: Алексей Громов
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    #toyota #авторынок
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