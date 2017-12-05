В Раде ждут «сенсационного» заявления Луценко по Саакашвили

Киев, 5 декабря. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готовит «сенсационное» заявление об источниках финансирования митингов, которые проводит бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве, сообщил заместитель главы партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Березенко.

«Мы сегодня обратились к генпрокурору и попросили его в 16.00 (17.00 мск) быть на трибуне и докладывать. Я думаю, то, что вы услышите, будет иметь сенсационный характер», — заявил украинский политик в эфире канала «112 Украина».

По предварительной информации, сотрудникам СБУ и ГПУ удалось раскрыть источники финансирования так называемого «Михомайдана», добавил Березенко.

Ранее стало известно, что в квартиру Саакашвили пришли с обыском в связи с расследованием финансирования акций протеста, который проводил экс-президент Грузии в Киеве. После этого Саакашвили забрался на крышу дома и начал угрожать правоохранителям. В данный момент он задержан полицией.

Напомним, что украинцы прокомментировали новость об обыске в доме Саакашвили.