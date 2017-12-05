Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ на западе Донецка
Украина
В Раде ждут «сенсационного» заявления Луценко по Саакашвили
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Раде ждут «сенсационного» заявления Луценко по Саакашвили

    11:52  5 Декабря 2017
    34

    В Раде ждут «сенсационного» заявления Луценко по Саакашвили

    Киев, 5 декабря. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готовит «сенсационное» заявление об источниках финансирования митингов, которые проводит бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве, сообщил заместитель главы партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Березенко.

    «Мы сегодня обратились к генпрокурору и попросили его в 16.00 (17.00 мск) быть на трибуне и докладывать. Я думаю, то, что вы услышите, будет иметь сенсационный характер», — заявил украинский политик в эфире канала «112 Украина».

    По предварительной информации, сотрудникам СБУ и ГПУ удалось раскрыть источники финансирования так называемого «Михомайдана», добавил Березенко.

    В Раде ждут «сенсационного» заявления Луценко по Саакашвили

    Ранее стало известно, что в квартиру Саакашвили пришли с обыском в связи с расследованием финансирования акций протеста, который проводил экс-президент Грузии в Киеве. После этого Саакашвили забрался на крышу дома и начал угрожать правоохранителям.  В данный момент он задержан полицией.

    Напомним, что украинцы прокомментировали новость об обыске в доме Саакашвили.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #саакашвили #луценко #обыск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть