Сирия, 5 декабря. Армия САР при помощи ВКС РФ продвинулась дальше на юг провинции Дейр-эз-Зор вдоль западного берега Евфрата. Боевики ССА** обстреливают подконтрольный ИГ1 населенный пункт на западе Даръа. ВВС коалиции во главе с США ведут бомбардировки города Хаджин, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: помогли подразделениям САА продвинуться на юге провинции Дейр-эз-Зор и выйти к поселению Аль-Джалаа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрелы позиций исламистов к северу от Хомса; уничтожили высокопоставленного члена «Тахрир аш-Шам» на юго-западе провинции Дамаск.

«Исламское государство»2 (ИГИЛ):3 подверглось обстрелам ССА на северо-западе от города Даръа; потеряло подпольную бандгруппу на юго-западе иракской провинции Аль-Анбар.

«Джебхат Фатх аш-Шам»4*** («Джебхат ан-Нусра»):5 утверждает, что отбила атаку армии САР в Западной Гуте, а также вернула часть позиций на юге провинции Алеппо.

Международная коалиция: провела бомбардировки города Хаджин на восточном берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Telegram-канал Syrian Revolution News Network, подконтрольный боевикам, утверждает, что отряды террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» и ряда других исламистских формирований смогли отбить атаку Сирийской арабской армии (САА) вблизи стратегической высоты Тель Бардая в Западной Гуте на юго-западе провинции Дамаск. Однако отмечается, что в ходе столкновений был ликвидирован высокопоставленный главарь «Джебхат ан-Нусры» Абу Хазиф Аль-Филистыни. Бои в регионе пока продолжаются. Ранее правительственные силы смогли отбить часть ключевых позиций недалеко от города Бейт Джинн. Командование САА рассчитывает разбить подконтрольный исламистам район на два анклава и затем планомерно зачистить каждый из них.

Провинция Алеппо

Агентство SMART News, подконтрольное вооруженной оппозиции, заявляет, что боевики «Тахрир аш-Шам» восстановили контроль над частью опорных пунктов рядом с поселениями Аль-Рашадия и Хиджара в южной части провинции Алеппо. При этом утверждается, что в ходе столкновений с военнослужащими САА террористы якобы захватили часть вооружений правительственных войск, в том числе танк Т-72, БМП и несколько пушек. Никаких доказательств, тем не менее, подконтрольные боевикам ресурсы не предоставили. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ активизировала наступательные действия на юге региона, дабы усилить давление на «Джебхат ан-Нусру» и ее главный оплот — Идлиб. Одной из первостепенных целей операции является взятие базы «Абу ад-Духур», которая находится на границе провинций.

Провинция Хомс

На севере региона, где дислоцируются силы сирийской вооруженной оппозиции, возобновились перестрелки между сирийскими военнослужащими и боевиками-исламистами, ранее нарушившими режим прекращения огня. Как передает оппозиционный канал в сети Twitter Yarmouk News, подразделения армии САР ведут артиллерийский огонь по опорным пунктам незаконных группировок в окрестностях города Аль-Ганту. О потерях радикалов не сообщается. После того как ряд формирований, базирующихся на севере Хомса, начали обстрелы правительственных позиций и их союзников, несмотря на работу зоны деэскалации в этом регионе, столкновения между сторонами активизировались вдоль почти всей линии разграничения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подразделения сирийской армии, поддерживаемые боевой авиацией РФ, заняли населенный пункт Аль-Кута, а также холмы в его окрестностях и достигли окраин поселения Аль-Джалаа, расположенного дальше на юге провинции Дейр-эз-Зор на западном побережье Евфрата. Об этом в соцсети Twitter (@watanisy) сообщил военный источник. Напомним, союзные силы завершают зачистку долины Евфрата от террористов «Исламского государства».

Город Хаджин, находящийся на восточном берегу реки, между тем подвергся новым авиаударам ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Как отмечает Twitter-канал Euphrates Post, бомбардировки были проведены в дополнение к недавним артиллерийским и ракетным обстрелам районов населенного пункта. Согласно предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. К востоку от Евфрата действуют поддерживаемые США курдские Сирийские демократические силы (SDF)****, которые захватили обширные территории в этом регионе, в том числе крупнейшие в Сирии нефтяные поля. Многие военные эксперты, впрочем, объясняют данные военные успехи тем, что между курдами и террористами ИГ существуют секретные договоренности относительно распределения контроля в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Даръа

Боевики оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА) вновь активизировали обстрелы города Сахам Аль-Джолан, подконтрольного союзниками ИГИЛ — членам террористической группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», сообщает Сирийский пункт мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Отмечается, что инфраструктура района понесла серьезный материальный урон в результате серии тяжелых ударов ССА. Данный населенный пункт находится на западе провинции близ реки Ярмук, вдоль русла которой пролегает линия соприкосновения между боевиками-оппозиционерами и террористами. Несмотря на регулярные столкновения на этом направлении, «Свободной армии» уже долгое время не удается ликвидировать данный анклав ИГ к северо-западу от Даръа.

Ирак

Иракские ВВС в ходе боевого вылета на западе приграничной провинции Аль-Анбар ликвидировали одну из подпольных бандгрупп «Исламского государства». Как сообщил порталу Al Sumaria News источник в военном ведомстве Ирака, в ходе бомбардировки к юго-западу от города Ар-Рутба были уничтожены не меньше восьми террористов ИГ. Также был полностью разрушен лагерь боевиков на этом направлении. Правительственные силы продолжают преследование исламистов, бежавших в пустынные районы на северо-западе и на юго-западе провинции Аль-Анбар после освобождения всех городов у берегов Евфрата.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)