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Дамаск могут включить в Контактную группу по Сирии — посол Франции в РФ
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    Дамаск могут включить в Контактную группу по Сирии — посол Франции в РФ

    11:45  5 Декабря 2017
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    Дамаск могут включить в Контактную группу по Сирии — посол Франции в РФ

    Москва, 5 декабря. Франция не исключает, что в Контактную группу по Сирии могут войти представители Дамаска, сообщила французский посол в России Сильви Берманн.

    На консультациях в Совете безопасности ООН рассматривается возможность того, что представители Дамаска смогут войти в Контактную группу по Сирии. Об этом рассказала французский дипломат Сильви Берманн. Она добавила, что «на данном этапе в Контактную группу войдут пять постоянных членов Совбеза ООН, но в дальнейшем она может быть расширена за счет стран региона, играющих определенную роль в сирийском урегулировании».

    Напомним, что инициативу организовать Контактную группу по САР выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее сообщалось, что в группу включены РФ, Франция, США, Британия и КНР. Французская сторона предлагает подключить к группе региональных игроков — Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Иран. Однако мнения постоянных членов Совбеза ООН на этот счет расходятся. 

    Дамаск могут включить в Контактную группу по Сирии — посол Франции в РФ

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сирия #дамаск #франция
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