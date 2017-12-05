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Ростехнадзор разрешил запуск двух новых атомных энергоблоков
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    Ростехнадзор разрешил запуск двух новых атомных энергоблоков

    11:43  5 Декабря 2017
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    Ростехнадзор разрешил запуск двух новых атомных энергоблоков

    Москва, 5 декабря. Комиссия Ростехнадзора лицензировала эксплуатацию ядерных установок двух новых российских атомных энергоблоков — блока №1 Ленинградской АЭС-2 и блока №4 Ростовской АЭС. Сообщение с соответствующей информацией опубликовано на официальном сайте концерна Росэнергоатом. 

    Таким образом Комиссия по экологическому, технологическому и атомному надзору подтвердила полную готовность ядерных установок к физическому пуску. 

    Весь комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ успешно завершен, проведены необходимые испытания оборудования и технологических систем. Ввод новых блоков в эксплуатацию будет осуществляться поэтапно, отмечается в сообщении.

    Напомним, планируется, что Ленинградская АЭС-2 через некоторое время заместит действующие энергоблоки Ленинградской АЭС. 

    Автор: Федор Веснин
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    #станция #ростехнадзор #лицензия #установка #энергоблок
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