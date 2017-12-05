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Политика
Васильев рассказал Путину о росте доходов жителей Дагестана
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    Васильев рассказал Путину о росте доходов жителей Дагестана

    12:00  5 Декабря 2017
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    Васильев рассказал Путину о росте доходов жителей Дагестана

    Москва, 5 декабря. Глава российского государства Владимир Путин провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    По словам Васильева, доходы граждан в регионе растут, смертность, в том числе среди детей, упала на 11 процентов, а безработица уменьшилась на семь процентов.

    Васильев рассказал Путину о росте доходов жителей Дагестана

    Он также доложил, что Дагестан занял лидирующее место среди регионов Северо-Кавказского федерального округа.

    Напомним, временно исполняющим главы Дагестана Владимир Васильев был назначен 3 октября 2017 года. До этого Васильев занимал пост вице-спикера Государственной думы России. 

    Ранее сообщалось, что врио главы Дагестана собирается попросить президента Российской Федерации помочь с выплатами заработной платы в регионе до нового года.

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #дагестан #васильев
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