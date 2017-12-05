ВКС РФ перебросили в Индонезию четыре самолета в рамках международного визита

Джакарта, 5 декабря. Два стратегических ракетоносца и два военно-транспортных самолета ВКС РФ совершили перелет на аэродром Биак в Индонезии.

Департамент информации министерства обороны России сообщил, что самолеты Ту-95МС и Ил-76МД совершили перелет из Амурской области в Республику Индонезия и приземлились на аэродроме Биак. Во время перелеты была произведена дозаправка топливом над акваторией Тихого океана.

Отмечается, что полет осуществлялся в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Самолеты ВКС РФ прибыли в Индонезию в рамках международного визита.