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ВКС РФ перебросили в Индонезию четыре самолета в рамках международного визита
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    ВКС РФ перебросили в Индонезию четыре самолета в рамках международного визита

    11:40  5 Декабря 2017
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    ВКС РФ перебросили в Индонезию четыре самолета в рамках международного визита

    Джакарта, 5 декабря. Два стратегических ракетоносца и два военно-транспортных самолета ВКС РФ совершили перелет на аэродром Биак в Индонезии.

    Департамент информации министерства обороны России сообщил, что самолеты Ту-95МС и Ил-76МД совершили перелет из Амурской области в Республику Индонезия и приземлились на аэродроме Биак. Во время перелеты была произведена дозаправка топливом над акваторией Тихого океана.

    Отмечается, что полет осуществлялся в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Самолеты ВКС РФ прибыли в Индонезию в рамках международного визита.

    ВКС РФ перебросили в Индонезию четыре самолета в рамках международного визита

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #индонезия #ту-95мс #ил-76мд
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