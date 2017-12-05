Сирия сегодня: в Дейр-эз-Зоре курды координируют действия с РФ, Путин заявил о почти полном освобождении Сирии от ИГ

Сирия, 5 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что почти вся территория Сирийской Арабской Республики (САР) освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Противовоздушная оборона Дамаска отразила ракетный удар Израиля. «Демократические силы Сирии» (SDF) заявили, что координируют свои действия с Россией в провинции Дейр-эз-Зор. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Освобождение

Владимир Путин заявил, что почти вся территория САР, включая места исторического проживания христиан, освобождены от террористов.

«Сегодня ситуация в этой стране постепенно меняется, сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан», — отметил российский лидер на встрече с главами делегаций поместных православных церквей.

По словам президента РФ, за последние годы террористы на территории САР убили и выгнали из домов десятки тысяч людей, разграбили и разрушили многие храмы и монастыри. Путин отметил, что Русская Православная Церковь и другие организации оказывают пострадавшим в Сирии гуманитарную помощь. Он подчеркнул, что в настоящий момент крайне важно наладить мирную жизнь, чтобы люди могли вернуться в свои дома.

Израиль атакует

Сирийская противоздушная оборона уничтожила три из шести ракет, которые были выпущены с территории Израиля по научно-исследовательскому центру на западной окраине Дамаска. Об этом сообщают сирийские средства массовой информации.

Отметим, что это уже второй удар по этой цели. Первый раз Израиль выпустил ракеты по центру в 2013 году. В обоих случаях комментариев со стороны израильских властей не последовало.

Кроме того, 2 декабря Израиль также выпустил несколько ракет по одному из пригородов в 14 километрах на юго-западе от Дамаска, где, как пишут израильские СМИ, расположена иранская военная база. Сирийская противоздушная оборона отразила нападение.

Координация с Россией

«Демократические силы Сирии», состоящие в основном из местных арабских племен и курдских военизированных формирований, координируют свои действия с российскими военными в районе Дейр-эз-Зора. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель Женских сил самообороны, входящих в SDF, Несрин Абдалла.

«Действует наш совместный с российскими силами оперативный штаб… Операция в Дейр-эз-Зоре расширяется», — заявила она.

При этом, как она заметила, никаких совместных действий с Сирийской арабской армией (САА) не ведется. Абдалла, помимо всего прочего, пояснила, что российские военные занимаются обеспечением безопасности на линии соприкосновения САА и «умеренной» оппозицией.

«Мы все понимаем, что Россия обладает весом в регионе, военной мощью, которая может справиться с террористами», — добавила Абдалла.

1 Организация запрещена на территории РФ.