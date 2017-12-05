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Киевский радикал предупредил о возможности возникновения «украинского «Талибана»
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    Киевский радикал предупредил о возможности возникновения «украинского «Талибана»

    14:02  5 Декабря 2017
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    Националист Корчинский объявил о создании украинского Талибана

    Киев, 5 декабря. Лидер запрещенного в РФ «Братства» Дмитрий Корчинский заявил, что произошедшее в 2013-2014 годах на Украине не является завершенной революцией и далее последует ее продолжение. 

    Об этом сообщает украинский телеканал. Он также отметил, что восстание — это «такое перманентное дело». 

    «Украинцы хорошо себя чувствуют в ситуации восстания. Дальше, конечно же, будет. И это очень важно. Восстание и война — это очень важно», — сказал Корчинский.

    Националист также добавил, что война на Украине должна продолжаться.

    «Все большие революции делаются комбатантами — людьми, которые вернулись с фронта. У нас еще мало людей побывали на фронте. Должно побыть гораздо больше. Чем дольше продолжается эта война, тем больше вероятность возникновения украинского Талибана*,1 — заявил Корчинский.

    Ранее Дмитрий Корчинский призвал создавать фильтрационные лагеря для жителей Донбасса. 

    *организация запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #национализм
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