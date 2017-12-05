Киевский радикал предупредил о возможности возникновения «украинского «Талибана»

Киев, 5 декабря. Лидер запрещенного в РФ «Братства» Дмитрий Корчинский заявил, что произошедшее в 2013-2014 годах на Украине не является завершенной революцией и далее последует ее продолжение.

Об этом сообщает украинский телеканал. Он также отметил, что восстание — это «такое перманентное дело».

«Украинцы хорошо себя чувствуют в ситуации восстания. Дальше, конечно же, будет. И это очень важно. Восстание и война — это очень важно», — сказал Корчинский.

Националист также добавил, что война на Украине должна продолжаться.

«Все большие революции делаются комбатантами — людьми, которые вернулись с фронта. У нас еще мало людей побывали на фронте. Должно побыть гораздо больше. Чем дольше продолжается эта война, тем больше вероятность возникновения украинского Талибана*,1 — заявил Корчинский.

Ранее Дмитрий Корчинский призвал создавать фильтрационные лагеря для жителей Донбасса.

*организация запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.