Путин заявил, что Россия должна постоянно развивать потенциал газовой отрасли

Москва, 5 декабря. Устойчивое развитие газового комплекса страны является приоритетной задачей в России и во многом определяет динамику экономического роста РФ, указано в телеграмме Владимира Путина по поводу открытия XV Международного форума «Газ России — 2017». Президент подчеркнул, что освоение газовых рынков особенно важно в условиях нестабильности мировой энергетики.

«На фоне нестабильности мировых энергетических рынков, ужесточения международной конкуренции – необходимо укреплять научно-технологический, экспортный потенциал газовой отрасли», — указано в обращении президента.

Путин подчеркнул, что Россия в настоящее время является одним из главных поставщиков природного газа в мире, и должна использовать это для того, чтобы улучшить качество жизни в стране. Президент также отметил необходимость тесного сотрудничества с зарубежными партнерами России.

Президент отметил, что форум «Газ России» успел завоевать высокий деловой авторитет и показал свою востребованность у отрасли.

Ранее Ura.ru сообщало о том, что в Госдепартаменте США заявили, что российские проекты газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» угрожают стабильности Европы, увеличивая ее энергетическую зависимость от России. Кроме того, это дестабилизирует Украину, которая лишится своего статус в качестве страны-транзитера газа.