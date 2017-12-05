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Политика
МИД РФ поприветствовал решение США возобновить выдачу виз с 11 декабря
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    МИД РФ поприветствовал решение США возобновить выдачу виз с 11 декабря

    11:35  5 Декабря 2017
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    МИД РФ поприветствовал решение США возобновить выдачу виз с 11 декабря

    Москва, 5 декабря. Москва приветствует решение Вашингтона возобновить выдачу неимиграционных виз россиянам в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге, но сожалеет, что обслуживание будет проводиться в ограниченном объеме, сообщило внешнеполитическое ведомство.

    «Рассматриваем обещание американцев возобновить выдачу виз с 11 декабря в своих генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке как шаг в правильном направлении», — говорится в сообщении МИД РФ.

    Отметим, что с августа россиянам приходилось обращаться в посольство США, расположенное в Москве, где срок ожидания собеседования растянули до 85 дней. Процедура получения американской визы и так всегда была слишком сложной и затратной, однако после закрытия ряда посольств стала «совсем непроходной», отметили в ведомстве.

    МИД РФ поприветствовал решение США возобновить выдачу виз с 11 декабря

    «Восстановление прежнего количества точек, где можно обратиться за американскими визами, мы, конечно, приветствуем. Но вызывает сожаление, что, как пояснило посольство США, на деле визовое обслуживание по-прежнему будет вестись лишь в ограниченном объеме», — добавили в министерстве.

    Напомним, что Вашингтон приостановил выдачу неимиграционных виз по всем регионам России в конце августа после того, как РФ в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила США сократить численность диппредставителей в России до 455 человек.

    Ранее сообщалось, что Кисляк объяснил возобновление выдачи виз США россиянам. По его словам, это говорит об изменении политики США к россиянам, а также о наличии политической воли к подобным переменам.

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #сша #виза
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