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Русский мир с диснеевским вазелином: на Украине объявили «Последний богатырь» пропагандой
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    Русский мир с диснеевским вазелином: на Украине объявили «Последний богатырь» пропагандой

    14:04  5 Декабря 2017  /обновлено: 14:12  05 Декабря 2017
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    Русский мир с диснеевским вазелином: на Украине объявили «Последний богатырь» пропагандой

    Киев, 5 декабря. В Киеве объявили российский детский фильм «Последний богатырь», вышедший недавно на экраны в России и Украине, российской пропагандой. По словам украинского политолога Алексея Голобуцкого, «русский мир» использовал «диснеевский вазелин», чтобы «пролезть в украинские мозги» — политолога, по всей видимости, не смущает эта сомнительная метафора.

    «Раньше они лезли к нам со своим «русским миром» без мыла. Теперь — даже на диснеевский вазелин не поскупились. Лишь бы пролезло в украинские мозги», — пишет Голобуцкий.

    Напомним незамысловатый сюжет детского кинофильма, снятого российской киностудией при поддержке Disney - простой парень из современной Москвы, изображая экстрасенса в телешоу, переносится в сказочный мир, где все его принимают за последнего богатыря - сына Ильи Муромца. В этом сюжете украинский политолог увидел "имперский агитпроп".

    «Это — обычная визуализация того самого «мы же братья» и «один народ», «у нас общая история», «нас разделили политики», — утверждает Голобуцкий на своей странице Facebook.

    Русский мир с диснеевским вазелином: на Украине объявили «Последний богатырь» пропагандой

    Как ни странно, по мнению Голобуцкого, запрещать «Последнего богатыря» на Украине не надо — «тем более, если там действительно подстраховались и оно числится формально диснеевским». Киевский политолог просто призвал своих друзей сделать «Последнего богатыря» «самым провальным фильмом в украинском прокате».

    Отметим, пока что мечты Голобуцкого очень далеки от реализации — в России «Последний богатырь» стал самым кассовым фильмом, собрав почти 25 миллионов долларов всего за полтора месяца. На Украине фильм также пользуется популярностью.

    Автор: Валентин Меликов
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