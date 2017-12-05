Русский мир с диснеевским вазелином: на Украине объявили «Последний богатырь» пропагандой

Киев, 5 декабря. В Киеве объявили российский детский фильм «Последний богатырь», вышедший недавно на экраны в России и Украине, российской пропагандой. По словам украинского политолога Алексея Голобуцкого, «русский мир» использовал «диснеевский вазелин», чтобы «пролезть в украинские мозги» — политолога, по всей видимости, не смущает эта сомнительная метафора.

«Раньше они лезли к нам со своим «русским миром» без мыла. Теперь — даже на диснеевский вазелин не поскупились. Лишь бы пролезло в украинские мозги», — пишет Голобуцкий.

Напомним незамысловатый сюжет детского кинофильма, снятого российской киностудией при поддержке Disney - простой парень из современной Москвы, изображая экстрасенса в телешоу, переносится в сказочный мир, где все его принимают за последнего богатыря - сына Ильи Муромца. В этом сюжете украинский политолог увидел "имперский агитпроп".

«Это — обычная визуализация того самого «мы же братья» и «один народ», «у нас общая история», «нас разделили политики», — утверждает Голобуцкий на своей странице Facebook.

Как ни странно, по мнению Голобуцкого, запрещать «Последнего богатыря» на Украине не надо — «тем более, если там действительно подстраховались и оно числится формально диснеевским». Киевский политолог просто призвал своих друзей сделать «Последнего богатыря» «самым провальным фильмом в украинском прокате».

Отметим, пока что мечты Голобуцкого очень далеки от реализации — в России «Последний богатырь» стал самым кассовым фильмом, собрав почти 25 миллионов долларов всего за полтора месяца. На Украине фильм также пользуется популярностью.