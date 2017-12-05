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Эксперт объяснил ослаблением давления США и ЕС на Киев атаку Генпрокуратуры Украины на НАБУ
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    Эксперт объяснил ослаблением давления США и ЕС на Киев атаку Генпрокуратуры Украины на НАБУ

    12:08  5 Декабря 2017
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    Атака прокуратуры Украины на НАБУ связана с ослаблением давления США и ЕС на Киев — Бортник

    Госдепартамент США выразил обеспокоенность публичным конфликтом Национального антикоррупционного бюро Украины  (НАБУ)  и Генпрокуратуры. Напомним, ранее объектом внимания сотрудников антикоррупционного ведомства оказались сотрудники миграционной службы. После этого, как полагают в НАБУ, сотрудники бюро попали в разработку СБУ и украинской прокуратуры.

    «Последние события на Украине, включая срыв расследования дела о коррупции на высоком уровне, арест сотрудников НАБУ, захват секретных досье НАБУ вызывают обеспокоенность в связи с сомнениями в приверженности Украины борьбе против коррупции», — говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

    Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что в ближайшее время ожидается поездка руководителей НАБУ и ГПУ в США, где будет рассмотрен этот конфликт, и стороны будут искать пути его разрешения.

    «Сегодня можно констатировать, что американские партнеры действующей украинской власти заняли роль арбитров в наиболее кризисных и конфликтных ситуациях. То же самое мы наблюдали во время конфликта Коломойского [Игоря, олигарха, политического оппонента президента Украины] и Порошенко [Петра, действующего украинского главы]», — поясняет политолог.

    Атака прокуратуры Украины на НАБУ связана с ослаблением давления США и ЕС на Киев — Бортник

    Эксперт напомнил, что НАБУ и ГПУ являются государственными структурами; тем не менее, конфликт между ними — это борьба за антикоррупционный инструмент.

    «Этот инструмент уже давно превратился в инструмент борьбы за власть. Тот, кто контролирует антикоррупционное направление, контролирует бизнес, контролирует чиновников и может в любой момент их дискредитировать. Да, действительно, мы наблюдаем конфликт двух больших групп влияния: с одной стороны, это действующая власть, которая контролирует Генпрокуратуру, МВД и другие структуры, с другой — структуры, которые были созданы на деньги западных партнеров. И эта борьба уже перешла в форму открытой войны», — продолжает Руслан Бортник.

    Директор Института анализа и менеджмента политики говорит, что Запад через подконтрольные ему структуры хочет оказывать давление украинские политические элиты, а последние всячески этому сопротивляются и всеми силами пытаются уничтожить НАБУ.

    Отвечая на вопрос, можно ли сегодня говорить о том, что коррупция полностью встроилась в украинскую государственность, Руслан Бортник ответил утвердительно, хотя и подчеркнул, что это проблема не только Киева.

    «Это можно сказать, пожалуй, о любом государстве не только на территории бывшего Советского Союза, а вообще про любую страну во всем мире. Вопрос в другом. Ни одна элита не функционирует полностью легально, но насколько эти элиты суверенны? В этой плоскости можно сравнить белорусскую и украинскую политическую элиты.

    Атака прокуратуры Украины на НАБУ связана с ослаблением давления США и ЕС на Киев — Бортник

    Как говорит один мой знакомый: если раньше хищения осуществлялись при строительстве и созидании чего-либо, то теперь те люди, которые находятся у власти, грабят при разрушении. И в этом большая разница», — предупреждает Бортник.

    Политолог предположил, что анака Генпрокуратуры на НАБУ говорит о том, что украинская власть считает, что ее западные партнеры, а значит, и их давление на Киев ослабло.

    «И это так. ЕС, а именно его локомотив, Германия, занята собственными внутриполитическими проблемами, коалиция правительства отошла от украинских дел. В США мы наблюдаем жесткий конфликт между группами власти внутри страны. И Штаты тоже ослабили свой контроль. Именно с этим я и связываю атаку на НАБУ», — подытожил Руслан Бортник.

    Автор: Михаил Блинов
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    #сша #украина #набу
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