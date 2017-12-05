Ирак: геноцид ИГ вынудил 100 тысяч езидов бежать из своих домов

Багдад, 5 декабря. Директор департамента по делам езидов Регионального правительства Иракского Курдистана Хайри Бозани сообщил о последствиях геноцида «Исламского государства».1

По словам Бозани свыше 100 тысяч курдов-езидов в 2014 году были вынуждены покинуть свои дома и бежать в другие регионы Ирака, опасаясь за свои жизни. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) устроили геноцид этого религиозного меньшинства в иракской провинции Синджар. До нападения исламистов езидское население страны составляло 550 тысяч человек.

В ходе нападения «Халифата» на езидский район Синджар, сообщалось ранее, сотни мужчин и стариков были казнены игиловцами, тысячи женщин и детей стали пленниками «Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.