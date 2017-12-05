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Ирак: геноцид ИГ вынудил 100 тысяч езидов бежать из своих домов
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    Ирак: геноцид ИГ вынудил 100 тысяч езидов бежать из своих домов

    11:21  5 Декабря 2017
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    Ирак: геноцид ИГ вынудил 100 тысяч езидов бежать из своих домов

    Багдад, 5 декабря. Директор департамента по делам езидов Регионального правительства Иракского Курдистана Хайри Бозани сообщил о последствиях геноцида «Исламского государства».1

    По словам Бозани свыше 100 тысяч курдов-езидов в 2014 году были вынуждены покинуть свои дома и бежать в другие регионы Ирака, опасаясь за свои жизни. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) устроили геноцид этого религиозного меньшинства в иракской провинции Синджар. До нападения исламистов езидское население страны составляло 550 тысяч человек.

    В ходе нападения «Халифата» на езидский район Синджар, сообщалось ранее, сотни мужчин и стариков были казнены игиловцами, тысячи женщин и детей стали пленниками «Халифата».

    Ирак: геноцид ИГ вынудил 100 тысяч езидов бежать из своих домов

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #ирак #езиды #синджар
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