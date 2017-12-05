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Спорт
Газзаев назвал «унижением» выступление россиян под нейтральным флагом на ОИ
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    Газзаев назвал «унижением» выступление россиян под нейтральным флагом на ОИ

    11:14  5 Декабря 2017
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    Газзаев назвал «унижением» выступление россиян под нейтральным флагом на ОИ

    Москва, 5 декабря. Экс-тренер столичного ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал размещенную в СМИ информацию об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на зимние Игры в нейтральном статусе. 

    Он напомнил, что именно профильные министерства и компетентные ведомства должны отстаивать интересы своих спортсменов и защищать их. 

    Выступление россиян под нейтральным флагом Газзаев назвал «унижением» для страны. 

    Газзаев назвал «унижением» выступление россиян под нейтральным флагом на ОИ

    «Что касается нейтрального флага, это унижение для нашей большой страны — выступать, как будто мы без роду без племени. Россия, извините, не банановая республика, это мощная спортивная держава, которая дала миру много талантов и рекордов», — передает слова бывшего тренера RT

    Он также отметил, что на сегодняшний день речь идет о «политической провокации».

    Газзаев назвал «унижением» выступление россиян под нейтральным флагом на ОИ

    Напомним, ранее интернет-портал Inside the games сообщил об условиях допуска россиян на Олимпиаду-2018 в Южной Корее. 

    Во вторник, 5 декабря, исполком МОК примет решение по поводу участия сборной России на ОИ-2018. 

    Автор: Дана Балан
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    #мок #газзаев #ои-2018 #олимпиада #сборная россии #нейтральный флаг
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