Газзаев назвал «унижением» выступление россиян под нейтральным флагом на ОИ

Москва, 5 декабря. Экс-тренер столичного ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал размещенную в СМИ информацию об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на зимние Игры в нейтральном статусе.

Он напомнил, что именно профильные министерства и компетентные ведомства должны отстаивать интересы своих спортсменов и защищать их.

Выступление россиян под нейтральным флагом Газзаев назвал «унижением» для страны.

«Что касается нейтрального флага, это унижение для нашей большой страны — выступать, как будто мы без роду без племени. Россия, извините, не банановая республика, это мощная спортивная держава, которая дала миру много талантов и рекордов», — передает слова бывшего тренера RT.

Он также отметил, что на сегодняшний день речь идет о «политической провокации».

Напомним, ранее интернет-портал Inside the games сообщил об условиях допуска россиян на Олимпиаду-2018 в Южной Корее.

Во вторник, 5 декабря, исполком МОК примет решение по поводу участия сборной России на ОИ-2018.