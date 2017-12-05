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Делегации России и Ирана могут посетить Сирию в 2018 году
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    Делегации России и Ирана могут посетить Сирию в 2018 году

    11:15  5 Декабря 2017
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    Делегации России и Ирана могут посетить Сирию в 2018 году

    Москва, 5 декабря. Российская делегация планирует в следующем году посетить Сирию и, возможно, пригласит с собой коллег из Ирана. О таких планах рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    «Мы неоднократно бывали там (в Сирии — прим. ФАН) и будем там в будущем году, возможно, пригласим к участию и вас, если это будет отвечать вашему видению сотрудничества», — цитирует РИА Новости Слуцкого. 

    Глава Госдумы по международным делам также отметил, что благодаря совместным усилиям РФ и Ирана ситуация в Сирии кардинально изменилась.

    О том, кто именно войдет в российскую делегацию, Слуцкий не пояснил.

    Напомним, 5 ноября члены комитета Госдумы по международным делам проводят заседание совместно с комиссией Меджлиса1 Исламского Совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #иран #рф #визит
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