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Политика
ЦИК РФ дополнительно рассмотрит вопрос об аккредитации СМИ-иноагентов на выборы-2018
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    ЦИК РФ дополнительно рассмотрит вопрос об аккредитации СМИ-иноагентов на выборы-2018

    11:21  5 Декабря 2017
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    ЦИК РФ дополнительно рассмотрит вопрос об аккредитации СМИ-иноагентов на выборы-2018

    Москва, 5 декабря. ЦИК РФ отдельно рассмотрит вопрос об аккредитации СМИ, признанных иностранными агентами, в информационный центр Центроизбиркома в день выбора президента РФ в 2018 году, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

    По ее словам, вопрос с допуском СМИ-иноагентов к участию в освещении выборов будет решен на основе действующего законодательства РФ.

    «Этот вопрос мы будет дополнительно рассматривать… Вопрос будет ЦИКом рассматриваться исходя из требований действующего законодательства», — приводит слова Гришиной РИА Новости.

    Она отметила, что для работы на выборах президента РФ СМИ-иноагентам потребуется аккредитация российского МИД. Ее будет достаточно для присутствия сотрудников таких изданий на избирательных участках, дополнительных аккредитаций ЦИК РФ не выдает.

    ЦИК РФ дополнительно рассмотрит вопрос об аккредитации СМИ-иноагентов на выборы-2018

    «Уже от МИДа зависит, как будет с аккредитацией, исходя из нового законодательства», — добавила Гришина.

    Напомним, накануне в Госдуму был внесен проект постановления, запрещающего сотрудникам американских СМИ, признанных иноагентами, посещение нижней палаты российского парламента. На этой неделе с текстом постановления ознакомится также Совет Госдумы.

    Меры, ограничивающие допуск представителей СМИ в Госдуму, были приняты российской стороной в ответ на отзыв аккредитации корреспондентов RT в Конгрессе США. В настоящее время в списке иноагентов, составленном Минюстом, находится девять СМИ. Среди них – «Голос Америки», Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

    Автор: Алексей Громов
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    #цик #гришина #выборы-2018 #сми-иноагенты
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