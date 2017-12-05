ЦИК РФ дополнительно рассмотрит вопрос об аккредитации СМИ-иноагентов на выборы-2018

Москва, 5 декабря. ЦИК РФ отдельно рассмотрит вопрос об аккредитации СМИ, признанных иностранными агентами, в информационный центр Центроизбиркома в день выбора президента РФ в 2018 году, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

По ее словам, вопрос с допуском СМИ-иноагентов к участию в освещении выборов будет решен на основе действующего законодательства РФ.

«Этот вопрос мы будет дополнительно рассматривать… Вопрос будет ЦИКом рассматриваться исходя из требований действующего законодательства», — приводит слова Гришиной РИА Новости.

Она отметила, что для работы на выборах президента РФ СМИ-иноагентам потребуется аккредитация российского МИД. Ее будет достаточно для присутствия сотрудников таких изданий на избирательных участках, дополнительных аккредитаций ЦИК РФ не выдает.

«Уже от МИДа зависит, как будет с аккредитацией, исходя из нового законодательства», — добавила Гришина.

Напомним, накануне в Госдуму был внесен проект постановления, запрещающего сотрудникам американских СМИ, признанных иноагентами, посещение нижней палаты российского парламента. На этой неделе с текстом постановления ознакомится также Совет Госдумы.

Меры, ограничивающие допуск представителей СМИ в Госдуму, были приняты российской стороной в ответ на отзыв аккредитации корреспондентов RT в Конгрессе США. В настоящее время в списке иноагентов, составленном Минюстом, находится девять СМИ. Среди них – «Голос Америки», Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».