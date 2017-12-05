«Прощай, Мишко!»: Саакашвили задержали на крыше дома в Киеве

Киев, 5 декабря. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержан на крыше дома на Костельной улице в Киеве. Задержание произошло вскоре после его бурного выступления, в ходе которого он заявил, что украинский президент Петр Порошенко хочет похитить его.

«Я хочу всех призвать подтягиваться и не дать совершиться беззаконию. Не дать Порошенко похитить меня», — кричал он.

Кроме того, Саакашвили заявил, что его хотят похитить, потому что он встал на защиту украинского народа.

«Ради своих идей, ради мира, ради будущего Украины не дать им совершить преступление. Они хотели похитить меня незаметно, но у них не получилось», — призвал он.

Через некоторое время на крыше появились люди в масках, они заломили Саакашвили руки и увели, сообщает телеканал NewsOne.

О задержании политика пишут в Twitter очевидцы происходящего. «Прощай, Мишко», — написала Светлана. Еще один пользователь сообщил, что Саакашвили посадили в «синий автобус», но ему не дают выехать.

Саакашвили усадили в синий микроавтобус. Выехать ему не дают pic.twitter.com/oNdZzJ3WCo — Шарий.net (@sharijnet) December 5, 2017

Саакашвили скрутили и выводят.

Прощай Мишко! pic.twitter.com/JGgQYoiLvS — Svetlana (@Lana_mem) December 5, 2017



