МИД РФ: Лавров и Тиллерсон обсудят КНДР на встрече в Вене

Москва, 5 декабря. Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудят ситуацию вокруг Северной Кореи на полях министерской встречи ОБСЕ в Вене.

В МИД России прокомментировали повестку встречи руководителей внешнеполитических ведомств России и США. По словам замминистра Сергея Рябкова, стороны обсудят КНДР.

«Мы завершаем подготовку к этому контакту, исходим из того, что он состоится на полях министерской встречи ОБСЕ. Понятно, что с учетом ситуации, не обсудить происходящее вокруг Корейского полуострова невозможно», — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Москва надеется, что на данной встрече удастся продвинуть логику РФ о том, что провокационные действия несвоевременны и непродуктивны, добавил Рябков.

«Альтернативы политическому решению и дипломатическому треку быть не может», — подчеркнул он.

Змглавы ведомства отметил, что логика «действие-противодействие» приводит только к эскалации напряженности не только на региональном уровне, но и на уровне глобальной безопасности.