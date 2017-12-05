Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ на западе Донецка
Политика
МИД РФ: Лавров и Тиллерсон обсудят КНДР на встрече в Вене
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД РФ: Лавров и Тиллерсон обсудят КНДР на встрече в Вене

    11:21  5 Декабря 2017
    146

    МИД РФ: Лавров и Тиллерсон обсудят КНДР на встрече в Вене

    Москва, 5 декабря. Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудят ситуацию вокруг Северной Кореи на полях министерской встречи ОБСЕ в Вене.

    В МИД России прокомментировали повестку встречи руководителей внешнеполитических ведомств России и США. По словам замминистра Сергея Рябкова, стороны обсудят КНДР.

    «Мы завершаем подготовку к этому контакту, исходим из того, что он состоится на полях министерской встречи ОБСЕ. Понятно, что с учетом ситуации, не обсудить происходящее вокруг Корейского полуострова невозможно», — сказал высокопоставленный российский дипломат. 

    МИД РФ: Лавров и Тиллерсон обсудят КНДР на встрече в Вене

    Москва надеется, что на данной встрече удастся продвинуть логику РФ о том, что провокационные действия несвоевременны и непродуктивны, добавил Рябков.

    «Альтернативы политическому решению и дипломатическому треку быть не может», — подчеркнул он. 

    Змглавы ведомства отметил, что логика «действие-противодействие» приводит только к эскалации напряженности не только на региональном уровне, но и на уровне глобальной безопасности.

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #лавров #вена #тиллерсон #мид россии
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть