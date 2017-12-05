МОК может запретить на Олимпиаде российский флаг: в Госдуме готовят ответ

Во вторник вечером для российских олимпийцев настает «час X» — около 21.30 по московскому времени исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявит, будет ли сборная России допущена к участию в зимних Олимпийских играх-2018, которые пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля.

Поскольку против России развернута война в связи с так называемым допинговым скандалом, эксперты считают, что МОК может принять любое решение — от огромного штрафа до полного запрета российским спортсменам выступать на ОИ-2018. Однако, по данным СМИ, наиболее вероятным является так называемое «компромиссное» решение — членство Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК будет приостановлено, а не замешанным в допинговых скандалах российским атлетам разрешат выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом, запретив им использовать цвета триколора в одежде и исполнение гимна РФ.

И хотя многие представители общественности считают, что, как говорится, такая Олимпиада нам не нужна, политики, а также спортсмены относятся к ситуации более осторожно и предлагают не рубить сплеча. Дождаться решения МОК, а потом уже принимать решение, призвал член комитет Госдумы по физической культуре и спорту, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.

«Ну, пока еще никому ничего не запретили, мы просто привыкли заранее делать какие-то выводы, — отметил Сергей Чепиков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Нужно дождаться решения Международного олимпийского комитета, а потом уже принимать какое-то решение. Это решение руководство страны будет принимать уже после решения МОК. В рамках законодательной власти — на площадке Госдумы — эта тема тоже пока не обсуждалась. Думаю, когда решение МОК будет принято, тогда уже можно будет что-то продекларировать».

При этом, по мнению члена комитет Госдумы по физической культуре и спорту, если МОК примет решение разрешить «чистым» российским спортсменам выступать на Олимпиаде только под нейтральным флагом, препятствовать атлетам в этом не стоит.

«Мое мнение, и как спортсмена, и как политика, — если будет такой запрет от МОК, то не нужно запрещать тем из наших спортсменов, кто будет допущен до Олимпиады, участвовать в Играх под нейтральным флагом», — отметил он.

По мнению Сергея Чепикова, это важно, чтобы даже таким способом противостоять давлению Запада.

«Идет давление на Россию, и даже Олимпиада тут ни при чем. Не будет Олимпиады — будет что-то другое, какая-то другая причина для «недовольства» Запада — Крым, Арктический шельф или что-то еще. Все равно давление на нашу страну будет продолжаться. Мы не укладываемся в европейское и американское мировоззрение, поэтому такие истории будут происходить постоянно. На нас постоянно будут пытаться оказывать давление, и мы должны быть к этому готовы», — подчеркнул Сергей Чепиков.

Ранее стало известно, что на исполкоме МОК у России будет возможность сказать свое слово — от нашей страны выступят глава ОКР Александр Жуков и фигуристка Евгения Медведева.

Кроме того, на исполкоме будут заслушаны два доклада, касающихся якобы наличия в России некой «допинговой программы» (Москва эти обвинения неоднократно отвергала). Сначала МОК заслушает доклад комиссии Дениса Освальда о перепроверке якобы «подмененных» допинговых проб Олимпиады в Сочи-2014. Затем выступит Самуэль Шмид, комиссия которого занималась историей с якобы «вмешательством» властей РФ в сокрытие массового употребления допинга российскими спортсменами.

Ранее МОК отобрал у российских спортменов 11 медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи, в результате чего РФ потеряла первое место в неофициальном общекомандном зачете Игр-2014.