Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ на западе Донецка
Общество
GQ составил рейтинг самых безвкусных мужчин мира
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    GQ составил рейтинг самых безвкусных мужчин мира

    11:06  5 Декабря 2017
    1880

    GQ составил рейтинг самых безвкусных мужчин мира

    Лос-Анджелес, 5 декабря. Британский актер Кит Харрингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», признан обладателем самого ужасного стиля в одежде по версии журнала GQ.

     

    Which style do you like the most? #kitharington #jonsnow #gameofthrones #street #styling

    A post shared by Kit Harington (@kitharingtonn) on

    Таким образом, Харрингтон стал лидером рейтинга самых безвкусно одетых знаменитостей в 2017 году.

    Второе место занял 60-летний британский актер и писатель Пол Мертон. На третье место попал блогер Shmee150, который снимает обзоры о спортивных автомобилях. В антирейтинг также попали шведский блогер PewDiePie, лидер группы The Smiths Стивен Моррисси, диджей Marshmello, бизнесмен Илон Маск.

    Самым стильно одетым по решению редакции GQ был признан британский актер Мэтт Смит, известный по роли одиннадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто». На второй позиции — американский рэпер A$AP Rocky, на третьей — актер Джефф Голдблюм («День независимости», «Тор: Рагнарёк»). В список также вошли певец Гарри Стайлз, британский актер Эндрю Гарфилд, канадский актер Райан Рейндольдс, рэпер Скепта, передает телеканал «360».

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #игра престолов #шоу-бизнес #стиль #кит харрингтон
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть