GQ составил рейтинг самых безвкусных мужчин мира

Лос-Анджелес, 5 декабря. Британский актер Кит Харрингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», признан обладателем самого ужасного стиля в одежде по версии журнала GQ.

Which style do you like the most? #kitharington #jonsnow #gameofthrones #street #styling A post shared by Kit Harington (@kitharingtonn) on Sep 19, 2017 at 4:31am PDT

Таким образом, Харрингтон стал лидером рейтинга самых безвкусно одетых знаменитостей в 2017 году.

Второе место занял 60-летний британский актер и писатель Пол Мертон. На третье место попал блогер Shmee150, который снимает обзоры о спортивных автомобилях. В антирейтинг также попали шведский блогер PewDiePie, лидер группы The Smiths Стивен Моррисси, диджей Marshmello, бизнесмен Илон Маск.

Самым стильно одетым по решению редакции GQ был признан британский актер Мэтт Смит, известный по роли одиннадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто». На второй позиции — американский рэпер A$AP Rocky, на третьей — актер Джефф Голдблюм («День независимости», «Тор: Рагнарёк»). В список также вошли певец Гарри Стайлз, британский актер Эндрю Гарфилд, канадский актер Райан Рейндольдс, рэпер Скепта, передает телеканал «360».