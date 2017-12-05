Сирия: за сутки к режиму перемирия присоединились пять поселений в провинции Хомс

Москва, 5 декабря. Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие РФ содействовали подписанию новых соглашений о присоединении к режиму прекращения огня в Сирии.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии содействовали в подписании соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий представителями населенных пунктов Дминет эш-Шаркия, Кокаран, Дабъа, Буэйдет эш-Шаркия и Дминет эль-Гарбия провинции Хомс. Количество поселений, участвующих в примирительном процессе, увеличилось до 2299.

Отмечается, что российские военнослужащие обеспечили безопасность двух гуманитарных конвоев, которые доставили груз провианта и лекарственных препаратов в Африн провинции Алеппо и Эт-Тайиба провинции Даръа.