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Сирия: за сутки к режиму перемирия присоединились пять поселений в провинции Хомс
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    Сирия: за сутки к режиму перемирия присоединились пять поселений в провинции Хомс

    11:04  5 Декабря 2017
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    Сирия: за сутки к режиму перемирия присоединились пять поселений в провинции Хомс

    Москва, 5 декабря. Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие РФ содействовали подписанию новых соглашений о присоединении к режиму прекращения огня в Сирии.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии содействовали в подписании соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий представителями населенных пунктов Дминет эш-Шаркия, Кокаран, Дабъа, Буэйдет эш-Шаркия и Дминет эль-Гарбия провинции Хомс. Количество поселений, участвующих в примирительном процессе, увеличилось до 2299.

    Отмечается, что российские военнослужащие обеспечили безопасность двух гуманитарных конвоев, которые доставили груз провианта и лекарственных препаратов в Африн провинции Алеппо и Эт-Тайиба провинции Даръа.

    Сирия: за сутки к режиму перемирия присоединились пять поселений в провинции Хомс

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #даръа #хомс
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