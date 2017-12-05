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NASA опубликовало фото уникальной «взрывной» галактики
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    NASA опубликовало фото уникальной «взрывной» галактики

    11:06  5 Декабря 2017  /обновлено: 11:21  05 Декабря 2017
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    NASA опубликовало фото уникальной «взрывной» галактики

    Москва, 5 декабря. Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте представило снимки уникальной «взрывной» галактики.

    Фотографии были сделаны орбитальным телескопом Hubble. Спиралевидная галактика ESO 580-49 находится в созвездии Весов на расстоянии 190 млн световых лет от Земли. На снимках запечатлены последствия мощного взрыва, который произошел в галактике.

    Специалисты NASA отмечают, что сам взрыв длится недолго – от нескольких секунд до часа. Однако сияние после мощных выбросов энергии сохраняется гораздо дольше.

    Напомним, ранее в NASA сообщили об обнаружении необычной планеты, подтверждающей существование мифической Нибиру.

    Автор: Алексей Громов
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    #nasa #взрывная галактика
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