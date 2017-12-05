NASA опубликовало фото уникальной «взрывной» галактики

Москва, 5 декабря. Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте представило снимки уникальной «взрывной» галактики.

Фотографии были сделаны орбитальным телескопом Hubble. Спиралевидная галактика ESO 580-49 находится в созвездии Весов на расстоянии 190 млн световых лет от Земли. На снимках запечатлены последствия мощного взрыва, который произошел в галактике.

Специалисты NASA отмечают, что сам взрыв длится недолго – от нескольких секунд до часа. Однако сияние после мощных выбросов энергии сохраняется гораздо дольше.

Напомним, ранее в NASA сообщили об обнаружении необычной планеты, подтверждающей существование мифической Нибиру.