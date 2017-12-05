«Карлсоншвили», который живет на крыше: украинцы высмеяли прячущегося от СБУ политика

Киев, 5 декабря. В квартире экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Киеве выламывают дверь. Об этом сообщил его соратник, бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе.

«У Михаила Саакашвили дома ломают дверь! Улица Костельная!» — написал Сакварелидзе на своей странице в Facebook. Он также высказал предположение, что дверь выламывают сотрудники Службы безопасности Украины.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий в комментарии местному телеканалу NewsOne подтвердил, что в жилье политика выламывают дверь, однако отметил, что пока не знает, кто это делает. Кроме того, он подчеркнул, что риски депортации Саакашвили существуют, кроме того, по его словам, есть риски, связанные с обыском помещения.

«Есть два риска: незаконное выдворение с Украины, возможно задержание или даже арест», - пояснил он. При этом Чернолуцкий подчеркнул, что все эти действия будут незаконными, поскольку они оспаривают действия Государственной миграционной службы относительно предоставления статуса Саакашвили лица, который нуждается в дополнительной защите: «А это, по международному законодательству, Конвенции о защите прав и свобод, запрещает экстрадицию такого лица из Украины".

В эти минуты, по данным NewsOne, неизвестные люди в балаклавах протянули пожарную лестницу и залезли на крышу дома, где прячется Михаил Саакашвили. Сам он угрожает спрыгнуть вниз, если к нему прикоснутся сотрудники СБУ. Внизу собрались его сторонники, выкрикивая: «Руки прочь!» и «Миша, мы с тобой!».

В Сети украинцы окрестили одиозного политика «Карлсоншвили». А одна из пользовательниц назвала происходящее «безобразием», заметив, что собравшиеся «роют себе яму сами», причем делают это «бодро и весело».