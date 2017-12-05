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Политика
«Геополитическая радость»: скандальный экономист размечтался о распаде России
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    «Геополитическая радость»: скандальный экономист размечтался о распаде России

    17:18  5 Декабря 2017
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    Экономист объявил, что распад РФ был бы «большой геополитической удачей»

    Вильнюс, 5 декабря. Распад России стал бы «большой геополитической радостью» для «других достойных народов», заявил экономист Андрей Илларионов. Экономист также назвал Россию «империей».

    Андрей Илларионов, работающий старшим научным сотрудником «Центра по глобальной свободе и процветанию» в Вашингтоне, регулярно выступает с критикой сложившейся в России экономики и госсистемы, не стесняясь откровенных нападок. Пребывая в США, Илларионов, в частности, еще в 2009 году требовал в конгрессе отказа от политики «перезагрузки» отношений между США и Россией и настаивал на усилении давления на Россию. 

    «Распад Российской Империи — это не катастрофа,  — заявил Илларионов на «Форуме свободной России», который проводится в Вильнюсе.  — Для нормальных людей это геополитическая радость и счастье».

    По мнению экономиста, распад РФ стал бы «освобождением» для «других достойных народов».

    Экономист объявил, что распад РФ был бы «большой геополитической удачей»

    Коснувшись в своем выступлении Крыма Илларионов признал, что 80–90% россиян всегда считали Крым частью России, которая по недоразумению оказалась во власти Украины.

    Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором более 95% жителей полуострова и Севастополя проголосовали за возвращение в РФ.

    Также стоит отметить, что Россия является многонациональным и многоконфессиональным государством: в стране проживают представители более 190 народов и народностей самых разных вероисповеданий. Мощную консолидирующую роль играют общественные и политические институты, такие как церковь, политические партии и т.д. Кроме того, более 84% жителей страны поддерживают политику президента Владимира Путина. 

    Автор: Валентин Меликов
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