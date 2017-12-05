Войны между Сирией и Израилем быть не может — эксперт о ракетных ударах по САР

Москва, 5 декабря. Эксперт дал оценку недавней атаке Израиля по пригороду Дамаска.

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник, ПВО Сирии отбили три из шести ракет, выпущенных Израилем по Центру научных исследований на западе от Дамаска. 2 декабря также были уничтожены ракеты, направленные на один из военных объектов около сирийской столицы.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию, заявив, что «речь идет о локальном вооруженном столкновении между Израилем и Сирией». Как пояснил политолог, Израиль опасается усиления присутствия Ирана в районе Голанских высот, на сирийско-израильской границе, и, вероятно, Дамаск не может договориться с Тегераном об отводе армии с этой территории. Пока данная ситуация не будет урегулирована, считает эксперт, подобные ракетные атаки могут продолжаться.