Эксперты объяснили, почему котики захватили Интернет

Москва, 5 декабря. Генеральный директор компании Royal Canin Светлана Обручкова на полях выставки кошек в московском «Крокус-экспо» рассказала, почему именно эти домашние питомцы пользуются популярность у людей.

На выставке «Гран-при Royal Canin — 2017» Обручкова отметила, что экономическая ситуация отражается на разведении животных. Кроме того, это сказывается и на их размере.

«Это новый глобальный тренд, когда люди начинают приобретать и разводить собак более мелких пород, — цитирует Обручкову «Ридус». — Причина этого проста — они меньше едят. Есть в нашей среде такое профессиональное понятие — средний размер желудка. Так вот он становится меньше».

Именно за счет небольших параметров особой популярностью пользуются кошки. Также важную роль здесь сыграла урбанизация. Жители деревень устремились в города, где у них появилась потребность общаться с «братьями меньшими», на роль которых больше всего подходили кошки.

У кошек много плюсов: они доброжелательны, небольшого размера, мало едят, с ними не нужно выходить каждый день на прогулку. Кроме того, они обладают хорошей психикой и устойчивостью к стрессам, что крайне важно в условиях замкнутых пространств.

Еще один тренд современности — активность пользователей соцсетей. Не удивительно, что Интернет переполняют фотографии «котиков», ведь восхищенные хозяева не могут удержаться от желания запечатлеть своих питомцев и похвастаться ими в Сети.