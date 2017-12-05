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Эксперты объяснили, почему котики захватили Интернет
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    Эксперты объяснили, почему котики захватили Интернет

    11:19  5 Декабря 2017
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    Эксперты объяснили, почему котики захватили Интернет

    Москва, 5 декабря. Генеральный директор компании Royal Canin Светлана Обручкова на полях выставки кошек в московском «Крокус-экспо» рассказала, почему именно эти домашние питомцы пользуются популярность у людей.

    На выставке «Гран-при Royal Canin  — 2017» Обручкова отметила, что экономическая ситуация отражается на разведении животных. Кроме того, это сказывается и на их размере.

    «Это новый глобальный тренд, когда люди начинают приобретать и разводить собак более мелких пород,  — цитирует Обручкову «Ридус».  — Причина этого проста  — они меньше едят. Есть в нашей среде такое профессиональное понятие  — средний размер желудка. Так вот он становится меньше».

    Именно за счет небольших параметров особой популярностью пользуются кошки. Также важную роль здесь сыграла  урбанизация. Жители деревень устремились в города, где у них появилась потребность общаться с «братьями меньшими», на роль которых больше всего подходили кошки.

    У кошек много плюсов: они доброжелательны, небольшого размера, мало едят, с ними не нужно выходить каждый день на прогулку. Кроме того, они обладают хорошей психикой и устойчивостью к стрессам, что крайне важно в условиях замкнутых пространств.

    Эксперты объяснили, почему котики захватили Интернет

    Еще один тренд современности — активность пользователей соцсетей. Не удивительно, что Интернет переполняют фотографии «котиков», ведь восхищенные хозяева не могут удержаться от желания запечатлеть своих питомцев и похвастаться ими в Сети.

     

    Winter is coming.

    A post shared by Иванова (@i1ova) on

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #интернет #соцсети #кошка #котики
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