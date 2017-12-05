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Новый смартфон Samsung Galaxy S9 выйдет в необычном цвете‍
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    Новый смартфон Samsung Galaxy S9 выйдет в необычном цвете‍

    11:08  5 Декабря 2017
    174

    samsung

    Москва, 5 декабря. В последнее время разработчики все чаще выпускают флагманские смартфоны в необычных цветах. Так, компания Sony выпустила гаджет золотого оттенка (Lime Gold), у HTC можно найти Honor синего цвета, а у LG имеется смартфон фиолетового цвета.

    В прошлом году компания Samsung уже побаловала пользователей устройством цвета Coral Blue, Galaxy S8 пополнил линейку цветов серо-фиолетовым. Как отмечает издание Sammobile со ссылкой на собственные источники, новый Galaxy S9 может получить пурпурный оттенок. Тот самый, который когда-то приписывали Galaxy S8, однако гаджет в соответствующем цвете так и не выпустили.

    Ожидается также, что новый смартфон Samsung получит синий, черный и золотой варианты.

    Не исключено, что в южнокорейской компании решили каждый год добавлять по одному цвету в ассортимент флагманов.

    По слухам, Galaxy S9 будет оснащен двумя камерами, дисплеем QHD с соотношением сторон экрана от 80 до 90%. Кроме того, смартфон будет безрамочным. Под крышкой Galaxy S9 будет Snapdragon 845 и 6 Гб оперативной памяти. Кроме того, совсем недавно компания Samsung запатентовала сенсорный датчик отпечатков пальцев, который также может появиться в S9.

    Автор: Дима Оленин
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    #samsung #смартфон #galaxy s9 #purple
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