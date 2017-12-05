В МИД Германии призвали пересмотреть европейскую и немецкую политику в отношении США

Берлин, 5 декабря. Глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль призвал пересмотреть европейскую и немецкую политику в отношении Соединенных Штатов и более уверенно отстаивать собственные интересы. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Немецкий министр отметил, что при главе Белого дома Дональде Трампе Вашингтон «слабо» исполняет роль существенной политической силы.

«Безапелляционность, с которой мы воспринимаем и сохраняем роль США, невзирая на эпизодические разногласия, начинает разрушаться», — следует из текста заявления министра.

Габриэль призывает к тому, чтобы Германия в будущем более уверенно представляла свои собственные интересы.

«Мы обязаны сами указать свои позиции и при необходимости проводить красные линии, за которые нельзя заходить партнерам», — отмечается в тексте.

SZ-EXKLUSIV: Gabriel fordert in Rede-Manuskript Neuausrichtung der Amerika-Politik https://t.co/jcL49suvBS — Süddeutsche Zeitung (@SZ) December 5, 2017

Немецкий министр также напомнил про антироссийские ограничения, которые американский конгресс принял минувшим летом.

По словам политика, эти санкции в итоге «могут иметь последствия для энергоснабжения в Германии».

Кроме этого, Габриэль предостерег от расторжения ядерной сделки с Тегераном, поскольку это повысит риск войны и коснется национальной безопасности. Он считает, что Германия не обязана неукоснительно выполнять американские «поручения».

«В любом случае Германия не может себе позволить ждать решения США и просто реагировать на него», — подчеркнул глава немецкого МИД.

Напомним, в середине сентября Габриэль озвучил условия ослабления антироссийских ограничений.