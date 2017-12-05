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Политика
В МИД Германии призвали пересмотреть европейскую и немецкую политику в отношении США
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    В МИД Германии призвали пересмотреть европейскую и немецкую политику в отношении США

    11:37  5 Декабря 2017
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    Не можем ждать их решений: в Германии призвали к пересмотру политики в отношении США

    Берлин, 5 декабря. Глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль призвал пересмотреть европейскую и немецкую политику в отношении Соединенных Штатов и более уверенно отстаивать собственные интересы. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. 

    Немецкий министр отметил, что при главе Белого дома Дональде Трампе Вашингтон «слабо» исполняет роль существенной политической силы. 

    Не можем ждать их решений: в Германии призвали к пересмотру политики в отношении США

    «Безапелляционность, с которой мы воспринимаем и сохраняем роль США, невзирая на эпизодические разногласия, начинает разрушаться», — следует из текста заявления министра.

    Габриэль призывает к тому, чтобы Германия в будущем более уверенно представляла свои собственные интересы.

    «Мы обязаны сами указать свои позиции и при необходимости проводить красные линии, за которые нельзя заходить партнерам», — отмечается в тексте.

    Немецкий министр также напомнил про антироссийские ограничения, которые американский конгресс принял минувшим летом.

    По словам политика, эти санкции в итоге «могут иметь последствия для энергоснабжения в Германии».

    Кроме этого, Габриэль предостерег от расторжения ядерной сделки с Тегераном, поскольку это повысит риск войны и коснется национальной безопасности. Он считает, что Германия не обязана неукоснительно выполнять американские «поручения». 

    «В любом случае Германия не может себе позволить ждать решения США и просто реагировать на него», — подчеркнул глава немецкого МИД. 

    Не можем ждать их решений: в Германии призвали к пересмотру политики в отношении США

    Напомним, в середине сентября Габриэль озвучил условия ослабления антироссийских ограничений.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #трамп #ес #габриэль #германия #политика
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